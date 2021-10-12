2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile birlikte neler değişecek?
Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı için görüşmeler kısa bir süre sonra başlayacak. Asgari ücretle çalışan kişiler ve işverenlerin yanı sıra özel sektörde çalışanlar da asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. "2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı" aramaları tüm çalışanlar tarafından yapılırken asgari ücret ile birlikte bazı ödemeler de artacak. Konuyla ilgili detayları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı.
Türkiye'deki 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen 2022 asgari ücret zammı ile ilgili ilk haberler gelmeye başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklaması ile yeni asgari ücret rakamı merak edilmeye başlandı.
Vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını kısa çalışma ödeneğini, işsizlik parasını belirleyen asgari ücret, tespit komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığına başlayacak.
Kasım ayının sonlarında ve Aralık ayı boyunca asgari ücrettin tespiti için çalışmalar sürdürülüyor. Asgari Ücret tespit Komisyonu işçi işveren ve kamu temsilcileriyle değişik zamanlarda toplanarak işçilerin alacağı en az ücreti belirliyor.
PANDEMİ ETKİSİ GÖRÜLDÜ
Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken pandemi şartları da göz önüne alınmış ve yüzde 21.56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti.