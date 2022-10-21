Oturarak para kazanın! En az 7.500 TL MAAŞLA ev ekonomisine katkı müjdesi! İlkokul mezunu olmak yeterli! Ev hanımları PARAYA PARA demeyecek...

Ev hanımları, ilkokul mezunları oturduğunuz yerden para kazanmak ister misiniz? Evde birçok yöntemle TV izleyerek ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca yine evde yapabileceğiniz veya vaktinizin bir kısımını ayırarak kolaylıkla yapabileceğiniz işleri sizler için derledik. İşte o iş ilanları...