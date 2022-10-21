Oturarak para kazanın! En az 7.500 TL MAAŞLA ev ekonomisine katkı müjdesi! İlkokul mezunu olmak yeterli! Ev hanımları PARAYA PARA demeyecek...
Ekonomik anlamda evine katkıda bulunmak isteyen binlerce ev hanımına müjde! Evinizde oturarak yapabileceğiniz ve paraya para demeyeceğiniz işlerin yanı sıra diplomaya gerek kalmadan oldukça yüksek maaşlı işleri sizler için derledik. Yıllardır evde oturmaktan sıkılanlar, günün belli bir kısmını değerlendirmek isteyenle konuyla yakından ilgilenmeye başladı. İşte sizler için derlediğimiz iş ilanları...
21.10.2022 17:12 - Son Güncelleme: 21.10.2022 17:12
Ev hanımları, ilkokul mezunları oturduğunuz yerden para kazanmak ister misiniz? Evde birçok yöntemle TV izleyerek ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca yine evde yapabileceğiniz veya vaktinizin bir kısımını ayırarak kolaylıkla yapabileceğiniz işleri sizler için derledik. İşte o iş ilanları...