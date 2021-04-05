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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay itibarıyla değişiyor! Nakdi ücret desteği, sigorta prim teşviki, geçici iş göremezlik ödeneği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 4 madde önümüzdeki hafta Meclis gündemine geliyor. Söz konusu maddeler: Nakdi ücret desteği tutarının artırılması, yeme içme sektörüne yönelik olarak nakdi ücret desteği istisnası ve sigorta prim desteği, sigorta prim teşviklerinden geriye dönük 5 aylık yararlanma imkânının kaldırılması ile geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasına ilişkin değişiklik. İşte söz konusu torba yasa ile birlikte bu aydan itibaren değişecek durumlar…

05.04.2021 08:47 - Son Güncelleme: 05.04.2021 08:47
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay itibarıyla değişiyor! Nakdi ücret desteği, sigorta prim teşviki, geçici iş göremezlik ödeneği...

Önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen torba kanunda çalışma hayatını ilgilendiren dört önemli düzenleme var: Nakdi ücret desteği tutarının artırılması, yeme içme sektörüne yönelik olarak nakdi ücret desteği istisnası ve sigorta prim desteği, sigorta prim teşviklerinden geriye dönük 5 aylık yararlanma imkânının kaldırılması ile geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasına ilişkin değişiklik.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay itibarıyla değişiyor! Nakdi ücret desteği, sigorta prim teşviki, geçici iş göremezlik ödeneği...

Bu dört düzenleme ile koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi olan yeme - içme sektörüne destek olunması ve sosyal güvenlik sisteminin mali dengesinin korunması hedefleniyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay itibarıyla değişiyor! Nakdi ücret desteği, sigorta prim teşviki, geçici iş göremezlik ödeneği...

1 - YENİ BİR DESTEK DEVREYE ALINIYOR
Torba kanunda yeme - içme sektörüne yönelik olarak yeni bir sigorta prim teşviki de var. Buna göre, yeme - içme sektöründeki işyerlerinde mart ayında istihdam edilen bütün çalışanlar için nisan ve mayıs aylarında ödenmesi gereken primlerden 1341.5 TL indirim yapılacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay itibarıyla değişiyor! Nakdi ücret desteği, sigorta prim teşviki, geçici iş göremezlik ödeneği...

Bu kapsamda mart ayında 3577 TL ücretle restoranda çalışan bir garson için işveren nisan ve mayıs aylarında ödemesi gereken primlerin tamamını ödememiş olacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay itibarıyla değişiyor! Nakdi ücret desteği, sigorta prim teşviki, geçici iş göremezlik ödeneği...

Destek miktarı 1341.5 TL'yi geçemeyeceği için yalnızca asgari ücretin üzerindeki çalışanlar için işverenlerin prim borcu oluşacak. Asgari ücretten çalışan işçiler için ödenmesi gereken bütün primler işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.