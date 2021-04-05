Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay itibarıyla değişiyor! Nakdi ücret desteği, sigorta prim teşviki, geçici iş göremezlik ödeneği...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 4 madde önümüzdeki hafta Meclis gündemine geliyor. Söz konusu maddeler: Nakdi ücret desteği tutarının artırılması, yeme içme sektörüne yönelik olarak nakdi ücret desteği istisnası ve sigorta prim desteği, sigorta prim teşviklerinden geriye dönük 5 aylık yararlanma imkânının kaldırılması ile geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasına ilişkin değişiklik. İşte söz konusu torba yasa ile birlikte bu aydan itibaren değişecek durumlar…
05.04.2021 08:47
- Son Güncelleme: 05.04.2021 08:47
Önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen torba kanunda çalışma hayatını ilgilendiren dört önemli düzenleme var: Nakdi ücret desteği tutarının artırılması, yeme içme sektörüne yönelik olarak nakdi ücret desteği istisnası ve sigorta prim desteği, sigorta prim teşviklerinden geriye dönük 5 aylık yararlanma imkânının kaldırılması ile geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasına ilişkin değişiklik.
1 - YENİ BİR DESTEK DEVREYE ALINIYOR
Torba kanunda yeme - içme sektörüne yönelik olarak yeni bir sigorta prim teşviki de var. Buna göre, yeme - içme sektöründeki işyerlerinde mart ayında istihdam edilen bütün çalışanlar için nisan ve mayıs aylarında ödenmesi gereken primlerden 1341.5 TL indirim yapılacak.