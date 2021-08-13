Kredi borcu olanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor! Yapılandırma, istisna...
Son dakika haberi... Kredi borcu olan milyonlarca esnaf ve vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemde yakın izlemede bulunan krediye yapılandırma fırsatı sunulacak. İstisnalar süresiz olacak. Donuk alacak kategorisinde bulunan alacaklar ise bilanço dışında tutulacak. İşte kredi ve borçlarla ilgili yeni dönemin ayrıntıları...
13.08.2021 08:58
- Son Güncelleme: 13.08.2021 08:58
İzlemede olan krediler bile yapılandırmayla ilgili yeni bir döneme giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) binlerce firmaya nefes aldıracak, bankacılık sektörünün aktif kalitesini güçlendirecek bir dizi yeni uygulamayı devreye alıyor.
Kredi çeken, kredi kartı borcu olan yüz binlerce kişiye kolaylık sağlanmasının ardından yakın izlemedeki kredilere yönelik yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturuluyor.
Sorunlu kredisi olsa da yaşama şansı olan şirketler doğru yönlendirilecek. Bankacılık sektörünün aktif kalitesi iyileştirilirken, borçlular için de hızlı, esnek, düşük maliyetli çözümler üretilecek.