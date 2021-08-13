Kredi borcu olanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor! Yapılandırma, istisna...

İzlemede olan krediler bile yapılandırmayla ilgili yeni bir döneme giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) binlerce firmaya nefes aldıracak, bankacılık sektörünün aktif kalitesini güçlendirecek bir dizi yeni uygulamayı devreye alıyor.