EYT için yapılan çalışma yüzleri güldürecek! 20-25 yılı tamamlayana emeklilik müjdesi! Komisyon harekete geçti düğmeye basılıyor!
EYT için çalışmalara başladı düğmeye basılıyor! 20-25 yılı tamamlayana emeklilik müjdesi var. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın yüzü gülecek. Önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını belirtirken komisyonların da kurulduğu duyurdu. Yapılan açıklamaların ardından EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konuların başında yer alıyor ve 5 formülün öne çıktığı bildiriliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı dahil edilmişti.
Dün Emeklilikte Yaşa Takılanları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile 3600 ek gösterge hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmaların başladığını bildirdi. Bakan Bilgin açıklamasına "Komisyonları kurduk. Maliyetleri ve kapsamları üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Şimdi milyonlar son gelişmelere odaklandı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmalarının olduğunu kaydeden Bilgin, "Karar aşamasına gelince paylaşırız. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacağız" dedi.