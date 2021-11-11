EYT için yapılan çalışma yüzleri güldürecek! 20-25 yılı tamamlayana emeklilik müjdesi! Komisyon harekete geçti düğmeye basılıyor!

Bu konuların detaylarının henüz kendi bakanlıklarında çalışma aşamasında olduğunu belirten Bilgin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.