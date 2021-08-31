Hızlıca toparlanacak patlaması an meselesi! Altın fiyatları başka yöne sirayet edecek! 22-18 ve 14 ayar altın... Tarih belli oldu 600 lira...

Altın fiyatlarında tarih belli oldu! Peş peşe açıklamalar yapıldı. Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımının zamanlaması konusu ile ilgili direk bir işaret olmadığını açıkladı. Bu ilerleme ışığında altın fiyatları yükseliş seyrine girdi. Ons altın fiyatları, geçen cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda para politikası ile alakalı verilen mesajlar ardından yükselişe geçerken, bugün 4 Ağustos tarihinden beri gördüğü en yüksek düzeye ulaştı. Altının ons fiyatı bugün içinde 1823 dolar civarına kadar yükselirken; en düşük ise 1812 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.13 oranında düşüşle 1814 dolardan prosedür gördü.