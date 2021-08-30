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Haberler Ekonomi Yeni Zigana Tüneli Projesi inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindi

Yeni Zigana Tüneli Projesi inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi. Doğu Karadeniz bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana Tüneli inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindi.

AA
30.08.2021 11:17 - Son Güncelleme: 30.08.2021 11:23
Yeni Zigana Tüneli Projesi inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.

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Yeni Zigana Tüneli Projesi inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiği belirtilerek, tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşımın 40 dakikaya düşeceği aktarıldı.

Yeni Zigana Tüneli Projesi inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindi

Doğu Karadeniz bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana Tüneli inşaatında sona yaklaşıldığı ifade edilen açıklamada, 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiğini, ışığın görünmesine ise çift yönlü olarak 1,2 kilometre kaldığı vurgulandı.

Yeni Zigana Tüneli Projesi inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindi

Tünelin yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkı sağlayacağına dikkati çekilerek, tünelin hizmete girmesiyle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacağı aktarıldı.

Yeni Zigana Tüneli Projesi inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindi

Projeyle 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildiğine işaret edilen açıklamada, "Çift tüp uzunluğu 29 kilometre olan projede, her iki tüpte de 13,3 kilometre olmak üzere toplamda 26,6 kilometrelik kazı işi tamamlandı. Tünelde, beton kaplama imalatının da yüzde 68'lik kısmı tamamlandı." değerlendirilmesinde bulunuldu.

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