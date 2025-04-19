En yüksek emekli banka promosyonları ne kadar, kaç TL? Nisan 2025 emekli promosyonu ödeme miktarları!

Bankalar arasında rekabet artarken, her kurum kendi promosyon kampanyasını duyurdu. Yeni sözleşme yapacak emekliler ve bankasını değiştirmeyi düşünenler için promosyon ödemeleri ciddi avantajlar sağlıyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası'ndan ödeme tutarları...
VakıfBank
VakıfBank, SGK emeklilerine özel emekli maaşı promosyon kampanyasını Nisan ayında da sürdürüyor. 1 Şubat – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan ya da yeni emekli olup ilk maaşını bu bankadan alacak vatandaşlara toplamda 27.000 TL'ye kadar ödeme imkânı sunuluyor.
Emekli maaşına göre belirlenen nakit promosyon tutarları ise şöyle:
10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için: 3 yıl için toplam 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL arasında olanlara: 3 yıl için toplam 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında olanlara: 3 yıl için toplam 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ödeme
Ayrıca emekliler, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yaptıkları harcamalar doğrultusunda aylık 1.500 TL'ye kadar, toplamda 10 ay boyunca 15.000 TL'ye varan nakit iade fırsatından da yararlanabiliyor.
Toplamda maaş taşıma ve kredi kartı kampanyalarıyla birlikte VakıfBank, emeklilere 27.000 TL'ye varan promosyon desteği sağlıyor.
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını 2025 yılında da sürdürüyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamında maaş alan vatandaşlara, maaş ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden almaları halinde 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkânı sunuluyor.
ING Bank
ING Bank, Nisan 2025 dönemi için emeklilere özel promosyon kampanyasını duyurdu. 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, emekli maaşını ING'ye taşıyan ve 3 yıl süreyle bankadan alma taahhüdü veren emekliler, herhangi bir ek koşul aranmaksızın 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.
Promosyon tutarları emekli maaş aralığına göre şöyle:
10.000 TL altı maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
Kampanyadan hem yeni emekliler hem de mevcut maaş müşterileri faydalanabiliyor. Başvuru yapan emekliler, promosyon ödemelerini ek şart olmaksızın, taahhüt sonrası peşin şekilde alabiliyor.
Garanti BBVA
Garanti BBVA, 1 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında, emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere cazip promosyon fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında, maaş miktarına göre belirlenen promosyon tutarları şu şekilde:
10.000 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar: 6.250 TL
10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL maaş alanlar: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL
DenizBank
DenizBank, 4 Ekim 2024 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere özel fırsatlar sunuyor. Yeni hesap açan ve 3 yıl boyunca maaşını DenizBank'tan alma taahhüdü veren emekliler ile mevcutta maaşını DenizBank'tan alan ve 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler bu kampanyadan yararlanabilecek. Promosyon ödemeleri, emekli maaşına göre şu şekilde belirleniyor:
0 – 9.999 TL maaş alanlar: 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
Ayrıca, kampanyaya katılan yeni emeklilere, aşağıdaki ek fırsatlar da sunulmaktadır:
Mobil Deniz uygulaması indirip kullanma: 1.000 TL
KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olma: 1.000 TL
Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olma: 2.000 TL
Fatura otomatik ödeme talimatı verme (maaş tutarına göre):
0 – 9.999 TL maaş alanlar: 1.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL maaş alanlar: 2.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL maaş alanlar: 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 4.000 TL
İş Bankası
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine özel promosyon fırsatları sunuyor. 28 Mart 2024 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında, SGK emeklilerinin emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıması ve 3 yıl boyunca maaşlarını İş Bankası aracılığıyla alma taahhüdü vermesi gerekmektedir. Promosyon ödemesi, emekli maaşının banka hesabına aktarılmasının ardından yapılacaktır.
Promosyon miktarları, emekli maaşına göre şu şekilde belirlenmiştir:
0 – 9.999 TL maaş alanlar: 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
Ayrıca, ek taahhütlerle bu promosyon miktarları 2.000 TL daha artış göstererek daha yüksek ödemelere ulaşılabiliyor.
Kampanya, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerlidir. 1. maaş ödemesini İş Bankası'ndan almayı tercih eden veya mevcut maaşını taşıyan emekliler, bu avantajlardan faydalanabilecekler.