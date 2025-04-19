En yüksek emekli banka promosyonları ne kadar, kaç TL? Nisan 2025 emekli promosyonu ödeme miktarları!

Bankalar arasında rekabet artarken, her kurum kendi promosyon kampanyasını duyurdu. Yeni sözleşme yapacak emekliler ve bankasını değiştirmeyi düşünenler için promosyon ödemeleri ciddi avantajlar sağlıyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası'ndan ödeme tutarları...

VakıfBank

VakıfBank, SGK emeklilerine özel emekli maaşı promosyon kampanyasını Nisan ayında da sürdürüyor. 1 Şubat – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan ya da yeni emekli olup ilk maaşını bu bankadan alacak vatandaşlara toplamda 27.000 TL'ye kadar ödeme imkânı sunuluyor.

Emekli maaşına göre belirlenen nakit promosyon tutarları ise şöyle:

10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için: 3 yıl için toplam 5.000 TL

10.000 TL – 15.000 TL arasında olanlara: 3 yıl için toplam 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arasında olanlara: 3 yıl için toplam 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ödeme

Ayrıca emekliler, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yaptıkları harcamalar doğrultusunda aylık 1.500 TL'ye kadar, toplamda 10 ay boyunca 15.000 TL'ye varan nakit iade fırsatından da yararlanabiliyor.

Toplamda maaş taşıma ve kredi kartı kampanyalarıyla birlikte VakıfBank, emeklilere 27.000 TL'ye varan promosyon desteği sağlıyor.