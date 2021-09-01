Otomobili olanlar dikkat! Bunu kimse bilmiyor! 5 iş günü içerisinde teslim edilme zorunluluğu bulunuyor
Otomobil kullanan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Pek çok insan bilmiyor. Maddi hasar görmüş trafik kazaları, ciddi hukuki neticeler doğuran sorunlar arasında yer alıyor. Bu sebeple kazaya karışan sürücülerin, kaza anından itibaren çok sayıda resmi işlemi yerine getirmesi gerekiyor. Kazadan anında sonra yapılması gereken işlemlerden ilki ise kaza belirleme tutanağı doldurmak. Fakat fazlası şahıs tutanağın nasıl doldurulması gerektiğini, hem de tutanağı nereden elde edebileceğini dahi bilmiyor. İşte 23 milyon vasıta sürücüsünü ilgilendiren kaza belirleme tutanağı rehberi... Kaza tespit tutanağı, parasal hasar görmüş kazaya karışan sürücülerin tümü, yetkililerin gelmesine lüzum görmez ve aralarında anlaşırsa doldurması lüzumen tutanak olarak tanımlanır.
Kaza belirleme tutanağı, trafik kazalarına dair bütün detayların belirleme edilebilmesi amacıyla sarfedilen resmi evraklardır. Tutanak, kazaya karışan sürücüler doğrultusundan doldurulup, sigorta şirketlerine iletilir.
Uygun şartları karşılayan kazalarda güven güçleri dehemmiyete girmeden süratli bir şekilde netice alınabilmesine yardımcı olan bu evraklar, kaza yapan vasıtalardan hangisinin ne kadar kusurlu olduğunun eksperler doğrultusundan belirlenmesi ve sigorta şirketlerinin hasarları tazmin yapabilmesi yönünden son derece ehemmiyetli.
HANGİ DURUMDA UYGUN?
Peki hangi kazalarda tutanak yeterli olur? Bir kazanın doğuracağı problemlerin kaza belirleme tutanağıkullanılarak ve güven güçlerine haber vermeden çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla birtakım şartların gerçekleşmesi lüzumir. Bu şartları karşılayan kazalarda, doğrultular, kendi aralarında tutanak hazırlayarak resmi prosedürleri başlatabilir. Şartlardan en az birinin karşılanmaması halinde ise kesinlikle güven güçlerine haber verilmesi lüzumir. İşte lüzumlu şartlar:
MADDİ HASAR OLMALI
Kaza belirleme tutanağı amacıyla en az bir vasıtada parasal hasar olması, Yaralanma ve ölüm gibi haller oluşmaması, kazaya karışan sürücülerin tutanak içeriği ile alakalı kendi aralarında anlaşmaya varabilmeleri, kazaya karışan vasıtaların geçerli sigortalarının bulunması, kazaya karışan sürücülerin ehliyet sahibi olması, sürücülerin kaza hemen alkol, keyif verici madde gibi unsurların etkileri altında olmaması, sürücülerin 18 yaş üstü ve akli melekelerinin yerinde olması, kazada kamu mallarına zarar gelmemesi.