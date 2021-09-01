Otomobili olanlar dikkat! Bunu kimse bilmiyor! 5 iş günü içerisinde teslim edilme zorunluluğu bulunuyor

MADDİ HASAR OLMALI

Kaza belirleme tutanağı amacıyla en az bir vasıtada parasal hasar olması, Yaralanma ve ölüm gibi haller oluşmaması, kazaya karışan sürücülerin tutanak içeriği ile alakalı kendi aralarında anlaşmaya varabilmeleri, kazaya karışan vasıtaların geçerli sigortalarının bulunması, kazaya karışan sürücülerin ehliyet sahibi olması, sürücülerin kaza hemen alkol, keyif verici madde gibi unsurların etkileri altında olmaması, sürücülerin 18 yaş üstü ve akli melekelerinin yerinde olması, kazada kamu mallarına zarar gelmemesi.