Altın fiyatları resmen kafayı yedi! Baş döndürecek gram altından ters köşe! Uzmanlar uyardı: Eylül başı en az... Çeyrek, yarım ve tam altın...

Uzun vakittir son derece pahalı olan altın fiyatları sonucunda düştü. Yatırımcılar da birikimciler de sevinçten havaya uçtu. Sizler de birikim, yatırım gibi ileriye dönük bir para istiyorsanız kendinize bir altın hesabı açın. Sudan ucuz altın fiyatları yatırım gerçekleştirmek amacıyla en doğru zamanlardan biri. Altının gram fiyatı, güne dolar kurundaki azalışın etkisiyle değer kaybıyla başladı ve saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 485,2 liraya geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 1.816 dolardan alıcı buluyor. Dolar kuru ise yüzde 0,8 düşüşle 8,3140 civarında bulunuyor.