Altın fiyatları resmen kafayı yedi! Baş döndürecek gram altından ters köşe! Uzmanlar uyardı: Eylül başı en az... Çeyrek, yarım ve tam altın...
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Altın fiyatları için detaylar belli oldu. Eylül başı en az... Çeyrek, yarım ve tam altın... Altında yaşanan ilerlemeler bitmek bilmiyor. Son dönemlerde bulunduğu yerde durmayan ve devamlı bir farklılık yaşanan altın fiyatlarında güncel hal ne? Herkesi yatırım gerçekleştirmek amacıyla kolladığı o süre geldi mi? İşte her bireyin merak ettiği altın fiyatlarındaki son hal… Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 485,2 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını 3.250 liradan satılıyor. Altında fiyatlar merak hususu iken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten flaş ön görü ve uyarılar geldi.
Uzun vakittir son derece pahalı olan altın fiyatları sonucunda düştü. Yatırımcılar da birikimciler de sevinçten havaya uçtu. Sizler de birikim, yatırım gibi ileriye dönük bir para istiyorsanız kendinize bir altın hesabı açın. Sudan ucuz altın fiyatları yatırım gerçekleştirmek amacıyla en doğru zamanlardan biri. Altının gram fiyatı, güne dolar kurundaki azalışın etkisiyle değer kaybıyla başladı ve saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 485,2 liraya geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 1.816 dolardan alıcı buluyor. Dolar kuru ise yüzde 0,8 düşüşle 8,3140 civarında bulunuyor.
Analistler, karışık sinyaller veren makroekonomik bilgiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yükselen olay sayılarının risk algısını yükselterek altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, vatan içerisinde ise dolar kurundaki gerilemeyle altın fiyatlarının düşüş eğiliminde hareket ettiğini bildirdi.