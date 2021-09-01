Vatandaşın basireti bağlandı! Haciz geliyor maaşların tamamı kesiliyor! İmza atılan yere bakılmayınca.. 913 lira...

SGK ve nafaka için de maaşın en fazla yüzde 25'i hacze konu oluyor. Yani emekli, dul ve yetimin maaşı, SGK alacakları ve nafaka dışında kişinin muvafakatı olmadan dondurulamıyor. Bu çerçevede maaşa haciz konulamayacağı yani kurumların keyfi uygulamalara girişemeyeceği net. Rıza olmadan haciz varsa buna anında itiraz edip o haczi durdurmak mümkün.

