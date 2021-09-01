Vatandaşın basireti bağlandı! Haciz geliyor maaşların tamamı kesiliyor! İmza atılan yere bakılmayınca.. 913 lira...
Kredi çeken ya da çekecek milyonlarca vatandaşlar amacıyla geçerli. Neye imza attığını bilmeyen fazlası emekli, kredi ve kart borcunu ödeyemeyince maaşındaki kesinti ve bloke işlemlerle şoke oluyor. Normal şartlarda yasaya göre; 'memur emeklileri dışındaki' emeklilerin yani SSK, Bağkur emeklilerinin, dul ve yetimlerinin maaşına, üçüncü insanlara (banka gibi) olan borcu nedeniyle bloke konulabilmesi amacıyla borçlu emeklinin izninin, rızasının (muvafakatinin) olması gerekiyor. Öte yandan emekliler maaşlarını gelir gösterip bankaların kendilerine tanıdığı krediyi son kuruşuna kadar kullanmak istiyor.
Kredi çeken ya da çekecek olanları ilgilendiriyor. Maaşların tümüne bloke konuluyor. İmza atarken sözleşme maddelerinin okunmaması mağduriyet oluşturuyor. Emekli aylıklarının tamamı kesiliyor. Kredi çekecek emekliler amacıyla kritik ikaz yapıldı. Neye imza attığını bilmeyen emekliler kredi ve kart borcunu ödeyemediklerinde maaşlardaki kesintiyle şaşkına dönüyor. Maaşlara haciz konması amacıyla iznin olması gerekiyor. Bankadaki sözleşme maddelerinin okunmaması ve buna rağmen imzalanması halinde da itirazlar geçersiz oluyor. İşte kredi çekecek emeklileri ilgilendiren haberin detayları...
SGK ve nafaka için de maaşın en fazla yüzde 25'i hacze konu oluyor. Yani emekli, dul ve yetimin maaşı, SGK alacakları ve nafaka dışında kişinin muvafakatı olmadan dondurulamıyor. Bu çerçevede maaşa haciz konulamayacağı yani kurumların keyfi uygulamalara girişemeyeceği net. Rıza olmadan haciz varsa buna anında itiraz edip o haczi durdurmak mümkün.
İTİRAZLAR YARGIDAN DÖNÜYOR
Öte yandan emekliler maaşlarını gelir gösterip bankaların kendilerine tanıdığı krediyi son kuruşuna kadar kullanmak istiyor. Böyle bir durumda sözleşmeyle birlikte muvafakatnameyi de imzalamış oluyor.