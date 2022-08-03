Anneye 4’lü destek! İş göremezlik ödeneği, süt parası, doğum yardımı, yarı zamanlı çalışma ödeneği... En az 6421 TL
Çalışan anneler için devlet pek çok destek veriyor. Doğum iznine çıkan annelere en az 16 bin 105 lira iş göremezlik ödeneği verilirken, yarı zamanlı çalışanlara da İŞKUR en düşük 6 bin 421 lira ödüyor. Ayrıca tüm anneler süt parası ve doğum yardımı alıyor.
03.08.2022 06:55 - Son Güncelleme: 03.08.2022 06:55
Bu sürede de çalışılan sürenin ücretini işveren, çalışılmayan süreyi İŞKUR veriyor. Asgari ücretteki artışla iş göremezlik ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri arttı. İşte destekler ile ilgili detaylar…