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Anneye 4’lü destek! İş göremezlik ödeneği, süt parası, doğum yardımı, yarı zamanlı çalışma ödeneği... En az 6421 TL

Çalışan anneler için devlet pek çok destek veriyor. Doğum iznine çıkan annelere en az 16 bin 105 lira iş göremezlik ödeneği verilirken, yarı zamanlı çalışanlara da İŞKUR en düşük 6 bin 421 lira ödüyor. Ayrıca tüm anneler süt parası ve doğum yardımı alıyor.

Çığıl Ön Yener
03.08.2022 06:55 - Son Güncelleme: 03.08.2022 06:55
Anneye 4’lü destek! İş göremezlik ödeneğ, süt parasI, doğum yardımı, yarı zamanlı çalışma ödeneği... En az 6421 TL

- En az 16.105 TL iş göremezlik ödeneği
- 316 TL süt parası
- 300-400-600 TL doğum yardımı
- En az 6.421 TL yarı zamanlı çalışma ödeneği

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Anneye 4’lü destek! İş göremezlik ödeneğ, süt parasI, doğum yardımı, yarı zamanlı çalışma ödeneği... En az 6421 TL

Ülkemizde annelere pek çok devlet desteği sağlanıyor.

Anneye 4’lü destek! İş göremezlik ödeneğ, süt parasI, doğum yardımı, yarı zamanlı çalışma ödeneği... En az 6421 TL

Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor.

Anneye 4’lü destek! İş göremezlik ödeneğ, süt parasI, doğum yardımı, yarı zamanlı çalışma ödeneği... En az 6421 TL

Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelere yarı zamanlı çalışma imkanı sunuluyor.

Anneye 4’lü destek! İş göremezlik ödeneğ, süt parasI, doğum yardımı, yarı zamanlı çalışma ödeneği... En az 6421 TL

Bu sürede de çalışılan sürenin ücretini işveren, çalışılmayan süreyi İŞKUR veriyor. Asgari ücretteki artışla iş göremezlik ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri arttı. İşte destekler ile ilgili detaylar…

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