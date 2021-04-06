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3 kez kazandıracak! SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek gelişme! İkramiye ve promosyon...

Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında emekli vatandaşların maaşlarına zam yapılıyor. Ayrıca her yıl iki bayram öncesi hesaplarına biner liralık ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu yılın ilk ikramiye ödemesi gelecek ayın ortalarında hesaplarda olacak. Milyonlarca emeklinin Temmuz ayı zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken 3'lü kazanç fırsatı da yüzleri güldürecek. Henüz promosyon almamış olanlar bankalardan birini seçip 3 yıl taahüt vererek promosyon alma şansına sahip olabiliyor.

06.04.2021 09:50 - Son Güncelleme: 06.04.2021 09:50
3 kez kazandıracak! SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek gelişme! İkramiye ve promosyon...

13 milyon emekli vatandaş Temmuz zam oranını beklerken bayram ikramiyesinin ödeneceği gün hakkında yapılan açıklamaları da takip ediyor. Bu yıl Ramazan ayı bayram ikramiyelerinin Mayıs ortalarında hesaplarda olacağı tahmin ediliyor. Emekli vatandaşlar promosyon ve ikramiye ile ek gelir sağlıyor. Ayrıca 3 yılda bir banka promosyonu ile ek kazanım şansı sürüyor. İkramiye, promosyon ve maaş zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3'lü kazanç sahibi oluyor.

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3 kez kazandıracak! SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek gelişme! İkramiye ve promosyon...

EMEKLİ 3 KERE KAZANACAK

Yılda 2 kez 1000'er lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı alan emeklilerin taban aylıkları da yükseltildi. Emekli maaşı bağlananlar, en az 1.500 lira aylık gelire kavuşuyor. Bununla birlikte, yıllık 2.000 TL bayram ikramiyesi ve 625-1.700 lira arasında promosyon yolu açıldı.

3 kez kazandıracak! SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek gelişme! İkramiye ve promosyon...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.

3 kez kazandıracak! SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek gelişme! İkramiye ve promosyon...

2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

3 kez kazandıracak! SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek gelişme! İkramiye ve promosyon...

Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.