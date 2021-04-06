3 kez kazandıracak! SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek gelişme! İkramiye ve promosyon...
Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında emekli vatandaşların maaşlarına zam yapılıyor. Ayrıca her yıl iki bayram öncesi hesaplarına biner liralık ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu yılın ilk ikramiye ödemesi gelecek ayın ortalarında hesaplarda olacak. Milyonlarca emeklinin Temmuz ayı zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken 3'lü kazanç fırsatı da yüzleri güldürecek. Henüz promosyon almamış olanlar bankalardan birini seçip 3 yıl taahüt vererek promosyon alma şansına sahip olabiliyor.
13 milyon emekli vatandaş Temmuz zam oranını beklerken bayram ikramiyesinin ödeneceği gün hakkında yapılan açıklamaları da takip ediyor. Bu yıl Ramazan ayı bayram ikramiyelerinin Mayıs ortalarında hesaplarda olacağı tahmin ediliyor. Emekli vatandaşlar promosyon ve ikramiye ile ek gelir sağlıyor. Ayrıca 3 yılda bir banka promosyonu ile ek kazanım şansı sürüyor. İkramiye, promosyon ve maaş zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3'lü kazanç sahibi oluyor.
EMEKLİ 3 KERE KAZANACAK
Yılda 2 kez 1000'er lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı alan emeklilerin taban aylıkları da yükseltildi. Emekli maaşı bağlananlar, en az 1.500 lira aylık gelire kavuşuyor. Bununla birlikte, yıllık 2.000 TL bayram ikramiyesi ve 625-1.700 lira arasında promosyon yolu açıldı.