3 kez kazandıracak! SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek gelişme! İkramiye ve promosyon...

13 milyon emekli vatandaş Temmuz zam oranını beklerken bayram ikramiyesinin ödeneceği gün hakkında yapılan açıklamaları da takip ediyor. Bu yıl Ramazan ayı bayram ikramiyelerinin Mayıs ortalarında hesaplarda olacağı tahmin ediliyor. Emekli vatandaşlar promosyon ve ikramiye ile ek gelir sağlıyor. Ayrıca 3 yılda bir banka promosyonu ile ek kazanım şansı sürüyor. İkramiye, promosyon ve maaş zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3'lü kazanç sahibi oluyor.