BİM 6 Nisan aktüel kataloğunda neler var? BİM'de o ürünlerde muhteşem indirim!

BİM 6 Nisan aktüel kataloğuyla bugün onlarca ürün satışa sunuldu. BİM'de bu hafta Aslı Dondurulmuş Peynirli Su Böreği, Amasya Et Dana Döner, Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost, Lezita İskender Soslu Piliç Döner, Bonfilet Dondurulmuş Köfte Çeşitleri, Dost Tam Yağlı Kaşar Peyniri, Serel Çanakkale Bombası Çikolata Dolgulu Helva, Knorr 3'lü Anadolu Tahıl Çorbaları ve Çorba Kasesi ve Efsane Osmancık Pirinç ürünleri rafların en dikkat çeken ürünleri olarak ön plana çıktı.