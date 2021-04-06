BİM 6 Nisan aktüel kataloğunda neler var? BİM'de o ürünlerde muhteşem indirim!
BİM 6 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün raflarda yerini aldı. Bakliyat ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Dardanel Ton Balığı, Saban Kırmızı Mercimek, Bağcı Kuru Sele Siyah Zeytin, Indomie Noodle Jumbo 5'li Paket, Pınar Dana Uzun Sosis ve Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost ürünleri tercih edilenlerden olacak. Peki, BİM 6 Nisan aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM 6 Nisan aktüel kataloğu ürünlerinin fiyatları
BİM 6 Nisan aktüel kataloğuyla bugün onlarca ürün satışa sunuldu. BİM'de bu hafta Aslı Dondurulmuş Peynirli Su Böreği, Amasya Et Dana Döner, Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost, Lezita İskender Soslu Piliç Döner, Bonfilet Dondurulmuş Köfte Çeşitleri, Dost Tam Yağlı Kaşar Peyniri, Serel Çanakkale Bombası Çikolata Dolgulu Helva, Knorr 3'lü Anadolu Tahıl Çorbaları ve Çorba Kasesi ve Efsane Osmancık Pirinç ürünleri rafların en dikkat çeken ürünleri olarak ön plana çıktı.