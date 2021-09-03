Otomobil alacaklara müjde: Citroen’den eylül kampanyası! Nakit alımda 16 bin TL’ye kadar indirim ve 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı

Citroen'in merakla beklenen eylül ayı kampanyası başladı. Sıfır otomobil alacaklara nakit alımlarda 16 bin TL'ye kadar indirim ve 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı Citroen mağazalarında müşterilerini bekliyor. Konfor ve renk katan otomobiller eylül ayında avantajlı kampanyalarla sahibini bulacak. Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla satışa sunuldu. Nakit alımda ise 16 bin TL'ye kadar indirim yapılacak. İşte eylül ayına özel PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatların detayları...