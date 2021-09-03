Otomobil alacaklara müjde: Citroen'den eylül kampanyası! Nakit alımda 16 bin TL'ye kadar indirim ve 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı
Otomobil pazarında elde ettiği yüksek satışlar ile büyüme gösteren Citroën 2021 yılında pazar payını en çok artıran otomobil markası olmayı başardı. Türkiye'de en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Citroën eylül ayına özel başlattığı kampanya ile binlerce kişiye otomobil sahibi olma imkanı sunuyor. Eylül ayı içerisinde geçerli kampanyada sıfır faize varan avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçenekleri vatandaşların bir hayli dikkatini çekti. İşte Citroen'den eylül ayına özel fırsatlar ile 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı hakkında detaylı bilgiler...
Citroen'in merakla beklenen eylül ayı kampanyası başladı. Sıfır otomobil alacaklara nakit alımlarda 16 bin TL'ye kadar indirim ve 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı Citroen mağazalarında müşterilerini bekliyor. Konfor ve renk katan otomobiller eylül ayında avantajlı kampanyalarla sahibini bulacak. Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla satışa sunuldu. Nakit alımda ise 16 bin TL'ye kadar indirim yapılacak. İşte eylül ayına özel PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatların detayları...
EYLÜL AYINDA CİTROEN KAMPANYALARI İLE OTOMOBİL ALMANIN TAM ZAMANI!
Citroen C5 Aircross SUV model ailesi satışlarında 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânının yanı sıra nakit alımda ise 16 bin TL'ye kadar indirim yapılacak. C5 Aircross, bu kapsamda nakit alımlarda 406 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarına sunulacak.
Otomatik şanzıman imkanı sunulan Citroen C3, seçili modellerinde geçerli 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak, 181 bin 800 TL'lik fiyattan satışa sunulacak.
Yeni Citroen C4 da 230 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunulacak.
YENİ C3 AIRCROSS SUV İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
Segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni Citroen C3 Aircross SUV için de 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunulacacak.