Otomobil kampanyalarında son günler! 0,49 faizli 100 bin TL kredi fırsatı! Ford, Dacia, Renault, Opel araç fiyatları...

Sıfır araba almanın hayalini kuran yüzbinlerce kişi bunu bütçelerini zorlamadan yapmak istiyor ve bu noktada sunulan kredi fırsatları yoğun ilgi görüyor. Ford'un 0,49 faizli 100 bin TL kredi cazip kampanyasının yanı sıra Ford, Dacia, Renault, Opel gibi daha pek çok markanın güncel fırsatlarını da haberimizde sizler için derledik. Ekim ayına özel kampanyalar olduğu için 31 Ekim'de sona erecek bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.