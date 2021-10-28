Devletten 24 maaş çeyiz yardımı! Yeni evlenecek olan çiftler bu şartlara dikkat! Çeyiz desteği başvuru süresi ise...

Evlenecek olan çiftler büyük bir mutluluk yaşarken bir yandan da ekonomik zorlukların içine giriyor. Ev kurma düğün gibi masraflardan dolayı devletin verdiği çeyiz desteğinin şartlarının neler olduğu merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Devletten 24 maaşlık ceyiz desteği gündemde yoğun ilgi görüyor ve çeyiz desteği başvuru şartlarını karşılayanların belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapması gerekiyor. Peki başvurular ne zaman ve nereden yapılıyor, kimler çeyiz yardımını alabiliyor? İşte detaylar haberimizde yer alıyor!