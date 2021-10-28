Devletten 24 maaş çeyiz yardımı! Yeni evlenecek olan çiftler bu şartlara dikkat! Çeyiz desteği başvuru süresi ise...
Sevdiği kişiyle evlenmek, aile kurmak herkesin hayalidir ve devletten de bazı evlenen kişiler için yardımlar geliyor. Her çift bu destekten yararlanamıyor, çeyiz yardımı için belirlenen bazı şartlar var ve bu şartları taşıyanlar ekonomik olarak rahat bir nefes alıyor. Devletten 24 maaşlık ceyiz desteğini almak isteyen ve şartları taşıyan çiftlerin belirlenen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmaları gerekiyor. İşte devletin yeni evlenen çiftlere sağladığı çeyiz yardımı şartları!
28.10.2021 09:08
- Son Güncelleme: 28.10.2021 09:08
Evlenecek olan çiftler büyük bir mutluluk yaşarken bir yandan da ekonomik zorlukların içine giriyor. Ev kurma düğün gibi masraflardan dolayı devletin verdiği çeyiz desteğinin şartlarının neler olduğu merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Devletten 24 maaşlık ceyiz desteği gündemde yoğun ilgi görüyor ve çeyiz desteği başvuru şartlarını karşılayanların belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapması gerekiyor. Peki başvurular ne zaman ve nereden yapılıyor, kimler çeyiz yardımını alabiliyor? İşte detaylar haberimizde yer alıyor!
Örneğin; her ay bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor.