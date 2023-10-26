5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyesi kimlere verilecek? SSK (4A,4B,4C), Bağ-Kur, EYT, Dul, Yetim tahsis NO'ya göre ödeme günleri

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5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK (4A,4B,4C), Bağ-Kur, EYT, Dul, Yetim maaşı alanlar tarafından gündeme getirildi. Emeklilere, Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı müjdesinin duyurulmasının ardından ödeme günleri araştırılmaya başlandı. Beklenen yeni gelişme az evve duyuruldu ve emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL verilmesini içeren teklif TBMM'de kabul edildi. Peki 5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi kimlere verilecek? İşte son dakika son durum...