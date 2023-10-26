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5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyesi kimlere verilecek? SSK (4A,4B,4C), Bağ-Kur, EYT, Dul, Yetim tahsis NO'ya göre ödeme günleri

5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemde milyonlarca vatandaş tarafından sıkça araştırılıyor. Cumuhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kereye mahsus ödenecek 5 bin TL ikramiye için detaylar netleşti. Buna göre listedekiler emekli ikramiyesinden faydalanamayacak. Peki 29 Ekim emekli ikramiyesi kimlere verilecek, kimlere verilmeyecek? İşte yanıtı ve SSK (4A,4B,4C), Bağ-Kur, Dul ve yetim maaşı alanlar, EYT tahsis numarasına göre göre ödeme tarihleri...

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 17:15 Güncelleme 26 Ekim 2023, 17:15
5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyesi kimlere verilecek? SSK 4A,4B,4C, Bağ-Kur, EYT, Dul, Yetim tahsis NO’ya göre ödeme günleri 1

5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK (4A,4B,4C), Bağ-Kur, EYT, Dul, Yetim maaşı alanlar tarafından gündeme getirildi. Emeklilere, Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı müjdesinin duyurulmasının ardından ödeme günleri araştırılmaya başlandı. Beklenen yeni gelişme az evve duyuruldu ve emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL verilmesini içeren teklif TBMM'de kabul edildi. Peki 5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi kimlere verilecek? İşte son dakika son durum...

5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyesi kimlere verilecek? SSK 4A,4B,4C, Bağ-Kur, EYT, Dul, Yetim tahsis NO’ya göre ödeme günleri 2

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Öncelikle ödemelerin henüz yatmadığını belirtelim. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı sebebiyle bir defaya mahsus 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak. Ödemelerinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyesi kimlere verilecek? SSK 4A,4B,4C, Bağ-Kur, EYT, Dul, Yetim tahsis NO’ya göre ödeme günleri 3

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL verilmesini de içeren, Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

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