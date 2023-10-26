5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyesi kimlere verilecek? SSK (4A,4B,4C), Bağ-Kur, EYT, Dul, Yetim tahsis NO'ya göre ödeme günleri

5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK (4A,4B,4C), Bağ-Kur, EYT, Dul, Yetim maaşı alanlar tarafından gündeme getirildi. Emeklilere, Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı müjdesinin duyurulmasının ardından ödeme günleri araştırılmaya başlandı. Beklenen yeni gelişme az evve duyuruldu ve emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL verilmesini içeren teklif TBMM'de kabul edildi. Peki 5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi kimlere verilecek? İşte son dakika son durum...
5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Öncelikle ödemelerin henüz yatmadığını belirtelim. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı sebebiyle bir defaya mahsus 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak. Ödemelerinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.
MECLİS'TE KABUL EDİLDİ
Çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL verilmesini de içeren, Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ilişkin kanun kabul edildi.