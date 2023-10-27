Şimdi yeni maaşlarınıza bakın! SED ödemesi, 65 yaş maaşı, engelli aylığı zamları kaç para oldu? A'dan Z'ye değişti!

Bu sosyal yardımların artırılmasıyla birlikte, 2024 yılında daha fazla aile ve birey bu desteklerden faydalanabilecek. 65 yaş maaşı, yaşlı vatandaşlar için ekonomik rahatlama sağlayacak ve emeklilik dönemlerini daha kolay bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacaktır. Son dakika haberine göre, 65 yaş maaşı, SED ödemesi ve engelli aylığı maaş zamlarıyla ilgili yeni rakamlar açıklandı. Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlarına sunduğu sosyal destek programlarıyla onların yanında olmaya devam ediyor. 2024 yılında da bu desteklerin artırılması ve daha etkin bir şekilde sunulması planlanıyor. İşte 2024 yılında sosyal yardımlar kapsamında vatandaşlara sunulacak olan destekler ve bu desteklerin detayları:
2024 yılında devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplamda 497 milyar lira sosyal yardım yapmayı planlıyor. Bu yardımlar, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar geniş bir kesimi kapsıyor. Sosyal yardımların rotası, 2024 yılı bütçesi ve 12. Kalkınma Planı ile belirleniyor. Bu plana göre, sosyal yardım bütçesi artırılacak ve sistem yeniden yapılandırılacak.
2024 yılında sosyal yardımlar için ayrılan 497 milyar liranın dağılımı şu şekildedir:
65 yaş üstü yaşlılar, engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar için 64.1 milyar lira
Evde bakım desteği için 56.2 milyar lira
Aile destek programı için 32 milyar lira
Sağlık primi giderleri için 100.5 milyar lira
Sosyal konut finansmanı için 15 milyar lira
Sosyal ve Ekonomik Destek için 12.5 milyar lira
Elektrik tüketim desteği için 8.6 milyar lira
Engelli eğitim taşıma gideri için 6.4 milyar lira