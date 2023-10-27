Şimdi yeni maaşlarınıza bakın! SED ödemesi, 65 yaş maaşı, engelli aylığı zamları kaç para oldu? A'dan Z'ye değişti!

Bu sosyal yardımların artırılmasıyla birlikte, 2024 yılında daha fazla aile ve birey bu desteklerden faydalanabilecek. 65 yaş maaşı, yaşlı vatandaşlar için ekonomik rahatlama sağlayacak ve emeklilik dönemlerini daha kolay bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacaktır. Son dakika haberine göre, 65 yaş maaşı, SED ödemesi ve engelli aylığı maaş zamlarıyla ilgili yeni rakamlar açıklandı. Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlarına sunduğu sosyal destek programlarıyla onların yanında olmaya devam ediyor. 2024 yılında da bu desteklerin artırılması ve daha etkin bir şekilde sunulması planlanıyor. İşte 2024 yılında sosyal yardımlar kapsamında vatandaşlara sunulacak olan destekler ve bu desteklerin detayları: