BİM’de bu Cuma bebek ürünlerinde fırsatlar var! BİM aktüel ürünler katoloğu 29 Ekim’de anneleri sevindirecek seçenekler…
BİM'de bu Cuma yine birbirinden güzel fırsatlar ön plana çıkıyor ve özellikle yeni anneler için gerekli olan bebek ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler katoloğu 29 Ekim anneleri çok sevindirecek. Müslin bezinden ağız silme mendiline, patikten zıbına, bebek güvenlik ürünlerinden mama tabağına, emzikten biberona, anne yanı bebek yatağından pamuklu battaniyeye daha pek çok seçenek bütçeye uygun fiyatlarla sizleri bekliyor olacak. Market şubelerine stoklarla sınırlı olacak ürünleri kaçırmadan almak istyenler için BİM aktüel kataloğu haberimizde derledik.
28.10.2021 15:11
- Son Güncelleme: 28.10.2021 15:11
BİM aktüel ürünler katoloğu 29 Ekim şimdiden incelenmeye başlandı yarın erken saatlerde markete gidecek olan vatandaşlar alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM'de bu Cuma anneleri sevindirecek çeşit çeşit bebek ürünlerinin yanı sıra Keysmart 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi, Kumtel Çift Taraflı Isıtıcı, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi, Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör gibi her eve lazım daha pek çok üründe uygun fiyatlar sizleri bekliyor olacak. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor.