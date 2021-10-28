BİM’de bu Cuma bebek ürünlerinde fırsatlar var! BİM aktüel ürünler katoloğu 29 Ekim’de anneleri sevindirecek seçenekler…

BİM aktüel ürünler katoloğu 29 Ekim şimdiden incelenmeye başlandı yarın erken saatlerde markete gidecek olan vatandaşlar alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM'de bu Cuma anneleri sevindirecek çeşit çeşit bebek ürünlerinin yanı sıra Keysmart 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi, Kumtel Çift Taraflı Isıtıcı, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi, Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör gibi her eve lazım daha pek çok üründe uygun fiyatlar sizleri bekliyor olacak. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor.