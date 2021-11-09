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Haberler Ekonomi Halkbank faizsiz kredi destekleri: 225.000 TL'ye kadar kredi müjdesi! Kimler destek kredisi çekebilir? Halkbank kredi başvuru şartları

Halkbank faizsiz kredi destekleri: 225.000 TL'ye kadar kredi müjdesi! Kimler destek kredisi çekebilir? Halkbank kredi başvuru şartları

HalkBank kredi başvuruları rekor kırmaya devam ediyor! Halkbank faizsiz kredi kampanyaları kapsamında 3 değişik pakette sıfır faizli destek kredisi veriyor. Halk Bankası gereksinim kredisi paketleri! Peki Halkbank sıfır faizli kredi avantajından kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm soruların cevapları&hellip;

takvim.com.tr
09.11.2021 08:39 - Son Güncelleme: 09.11.2021 08:39
225.000 TL’ye kadar kredi müjdesi! Halkbank faizsiz kredi destekleri: Kimler destek kredisi çekebilir? Halkbank kredi başvuru şartları

Tek tek açıklandı. 225.000 TL'ye kadar kredi müjdesi desteği! Nakit açığı olan vatandaşlar devayı bankalardan kredi çekmekte arıyorlar. Yükselen kredi faiz oranları vatandaşı köşeye sıkıştırırken bankaların faizsiz kredi kampanyaları bu amaçla yakından takip ediliyor. Peki Halkbank sıfır faizli kredi avantajından kimler yararlanabilir? Kimler destek kredisi çekebilir? Halkbank kredi başvuru şartları...

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225.000 TL’ye kadar kredi müjdesi! Halkbank faizsiz kredi destekleri: Kimler destek kredisi çekebilir? Halkbank kredi başvuru şartları

HALKBANK FAİZSİZ KREDİ PAKETLERİ İLE BAŞVURULAR BAŞLADI!

Başlatılan kampanya kapsamında Halkbank 3 esnaf kredisi paketine özel olarak sıfır faizli gereksinim kredisi desteği vereceğini ilan etti.

225.000 TL’ye kadar kredi müjdesi! Halkbank faizsiz kredi destekleri: Kimler destek kredisi çekebilir? Halkbank kredi başvuru şartları

Yapılan bildirimde sıfır faizli esnaf kredileri paketinde Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi, Ustalık Belgesi Olup Yeni İşyeri Kuran Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi ile Kaybolmaya Yüz Tutan Mesleklerde Faaliyet Gösterenlere faizsiz gereksinim kredisi desteği verileceği ilan edildi.

225.000 TL’ye kadar kredi müjdesi! Halkbank faizsiz kredi destekleri: Kimler destek kredisi çekebilir? Halkbank kredi başvuru şartları

Esnaf ve Sanatkarlara Özel Krediler

Halkbank'tan "Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…

225.000 TL’ye kadar kredi müjdesi! Halkbank faizsiz kredi destekleri: Kimler destek kredisi çekebilir? Halkbank kredi başvuru şartları

Sizlere özel olarak oluşturduğumuz Esnaf Kredilerimiz ile;

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 225.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

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