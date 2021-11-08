Antalya turizmde dünya lideri olacak! Turizmde Mayorka adalarını solladık! Rus turistler...
Dünyanın her bölgesinden turist çeken Antalya, bu yıl Akdeniz'deki turizm bölgeleri arasında en fazla turist ağırlayan destinasyon oldu. Turizmde 680 bin yatak kapasitesiyle hizmet veren Antalya, 10 ayda 8 milyon 616 bin kişiyi ağırladı. Kent, yeni tip koronavirüse rağmen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Almanya, Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, İngiltere gibi 60'dan fazla ülkeden turist çekti.
08.11.2021 14:25
- Son Güncelleme: 08.11.2021 14:30
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, turizm sektörünün kamu ve özel iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde dünyaya salgın koşullarında güvenli turizmin yapılabileceğini gösterdiğini söyledi.
Antalya olarak yılı 9 milyondan fazla turistle kapatmayı planladıklarını aktaran Yağcı, geçen yıla göre çok daha iyi bir sezon geçirdiklerini ifade etti.
Yağcı, bu mesaj sayesinde Antalya'nın dünya rakipleri arasında da ilk sıraya yerleştiğine işaret ederek, şöyle konuştu: