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Antalya turizmde dünya lideri olacak! Turizmde Mayorka adalarını solladık! Rus turistler...

Dünyanın her bölgesinden turist çeken Antalya, bu yıl Akdeniz'deki turizm bölgeleri arasında en fazla turist ağırlayan destinasyon oldu. Turizmde 680 bin yatak kapasitesiyle hizmet veren Antalya, 10 ayda 8 milyon 616 bin kişiyi ağırladı. Kent, yeni tip koronavirüse rağmen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Almanya, Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, İngiltere gibi 60'dan fazla ülkeden turist çekti.

08.11.2021 14:25 - Son Güncelleme: 08.11.2021 14:30
Antalya turizmde dünya lideri olacak! Turizmde Mayorka adalarını solladık! Rus turistler...

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile "sağlıklı turizmin" adresi olan Antalya, bu yıl Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre en fazla turisti misafir eden şehir oldu.

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Antalya turizmde dünya lideri olacak! Turizmde Mayorka adalarını solladık! Rus turistler...

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, turizm sektörünün kamu ve özel iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde dünyaya salgın koşullarında güvenli turizmin yapılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Antalya turizmde dünya lideri olacak! Turizmde Mayorka adalarını solladık! Rus turistler...

Antalya olarak yılı 9 milyondan fazla turistle kapatmayı planladıklarını aktaran Yağcı, geçen yıla göre çok daha iyi bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Antalya turizmde dünya lideri olacak! Turizmde Mayorka adalarını solladık! Rus turistler...

Bu dönemdeki başarının en önemli araçlarından birinin Güvenli Turizm Sertifika Programı olduğunu vurgulayan Yağcı, salgına rağmen misafirlerin güvenli ve keyifli tatil yapılabileceğinin mesajını program sayesinde verdiklerini bildirdi.

Antalya turizmde dünya lideri olacak! Turizmde Mayorka adalarını solladık! Rus turistler...

Yağcı, bu mesaj sayesinde Antalya'nın dünya rakipleri arasında da ilk sıraya yerleştiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

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