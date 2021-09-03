Otomobil alacaklar dikkat! Dünya devi araba markaları şoke oldu! Sıfır otomobiller bundan sonra...
Araba alacak herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Çip krizi devam ediyor. Çip krizi, çip üreticilerinin, salgın sürecinde talebin arttığı akıllı telefon ve elektronik ürünlere öncelik vermesiyle otomotivde başlayan çip tedarikine ilişkin bir sorun ve giderek büyüyor. 60 yıl önce icat edilen çip, bilgisayarlardan otomobile günümüz modern cihazlarının en önemli ve en pahalı bileşenine dönüşürken, salgın sırasında akıllı telefonlar ve elektronik ürünlere yönelik talebin beklenmedik şekilde artmasıyla benzeri görülmemiş bir küresel kıtlığı tetikleyen kısa vadeli bir arz şokuna neden oldu.
Araba alacak herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Çip krizi devam ediyor. Sıfır arabalarda tedarik bozukluğu yaşanıyor. Bu amaçla araba satışları Ağustos ayında düştü. Bu anlamda, Ford'un ABD satışlarının ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,1 azaldığı belirtildi. Söz konusu dönemde kamyon satışlarının yüzde 29,4 azaldığına işaret edilen açıklamada, SUV modellerin satışının yüzde 25,3 ve otomobil satışlarının yüzde 86 azaldığı aktarıldı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi
Talebin artması sonrası çip sorunu ortaya çıktı. Kriz son olarak milyarder iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'yı vurdu. Firmanın geçen ay Şangay'daki fabrikasında bazı operasyonları geçici olarak durdurduğu ortaya çıktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen kısıtlamalar nedeniyle elektronik ürünlere talebin artması nedeniyle başlayan çip krizi otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor. Çip krizinin son kurbanı milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla oldu. Tesla'nın çip krizi yüzünden Çin'deki üretimine ara verdiği ortaya çıktı. Şirket çip eksikliği nedeniyle Şangay'daki fabrikada bir süre üretime ara verdi.
ÜRETİM DÖRT GÜN BOYUNCA DURDU
Çin tesisindeki bir üretim hattının bir kısmı, yarı iletken eksikliği nedeniyle ağustos ayında yaklaşık dört gün boyunca durduruldu. Bloomberg'e bilgi veren yetkililer elektrik sistemlerindeki küçük cihazlar ve elektronik kontrol üniteleri ile ilgili parçaların üretimine ara verildiğini belirtti.
MODEL Y SEVKİYATI GECİKTİ
Model Y üretiminde bir miktar gecikme olduğunu belirten yetkililer üretimin normale döndüğünü belirtti. Tesla bu yılın temmuz ayında Çin'de bir dizi kriz yaşamış, sürüş güvenliği ile ilgili iddialar nedeniyle piyasadaki 285 bin aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Bu nedenle Tesla'nın Çin'deki temmuz ayı satışları yüzde 69 azalmıştı. Tüm bu krizin ardından çip krizi nedeniyle üretimin durması da Tesla'nın Çin operasyonlarına ikinci bir darbe vurdu.