Otomobil alacaklar dikkat! Dünya devi araba markaları şoke oldu! Sıfır otomobiller bundan sonra...

MODEL Y SEVKİYATI GECİKTİ

Model Y üretiminde bir miktar gecikme olduğunu belirten yetkililer üretimin normale döndüğünü belirtti. Tesla bu yılın temmuz ayında Çin'de bir dizi kriz yaşamış, sürüş güvenliği ile ilgili iddialar nedeniyle piyasadaki 285 bin aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Bu nedenle Tesla'nın Çin'deki temmuz ayı satışları yüzde 69 azalmıştı. Tüm bu krizin ardından çip krizi nedeniyle üretimin durması da Tesla'nın Çin operasyonlarına ikinci bir darbe vurdu.