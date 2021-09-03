Her ay 3 bin 200 TL banka hesaplarına yatırılıyor! Ödemeler 2 sene sürüyor! Ön müracaat süreci devam ediyor! SMS ile bildiriliyor

Çocuklu çalışan annenin, hem işini takip etmesi hem de çocuklarına bakabilmesi çok zor. Bu nedenle, pek çok çalışan iş kadını fazlası vakit iş hayatından çekilip, çocuklarına kendisi bakmak mecburiyetinde kalabiliyor. Çoğu çalışan anne de bakıcıyla bu süreci götürüyor. Fakat doğru bakıcıyı bulmak ya da parasal olarak bu ek masrafı karşılayabilmek aileler amacıyla güç olabiliyor.