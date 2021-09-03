Her ay 3 bin 200 TL banka hesaplarına yatırılıyor! Ödemeler 2 sene sürüyor! Ön müracaat süreci devam ediyor! SMS ile bildiriliyor
Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor! Pek peşe açıklama yapıldı. Destek, para, yardım, ödeme, anne destek, bakıcı parası, bakıcı yardımı... Ön Kayıt işlemleri yalnızca internet üzerinden yapılmaktadır. Projeye başvurabilmeniz amacıyla ilk önce e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Sistem, müracaat numarasını müracaat sırasına göre otomatik olarak vermektedir. Kesin Kayıt ise, illerdeki Proje bürolarında yapılmaktadır. Projeye, "www.sgkegitimlibakici.org" veya "www.sgk.gov.tr" internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.
Çocuklu çalışan annenin, hem işini takip etmesi hem de çocuklarına bakabilmesi çok zor. Bu nedenle, pek çok çalışan iş kadını fazlası vakit iş hayatından çekilip, çocuklarına kendisi bakmak mecburiyetinde kalabiliyor. Çoğu çalışan anne de bakıcıyla bu süreci götürüyor. Fakat doğru bakıcıyı bulmak ya da parasal olarak bu ek masrafı karşılayabilmek aileler amacıyla güç olabiliyor.
Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen kadınlar için, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aylık 325 Euro (yaklaşık 3 bin 200 lira) 'Çalışan Anne Desteği' sağlıyor.
Destek miktarı 2021'de aylık 325 Euro. 2022'de 350 Euro'ya çıkacak. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere çoktan 50 Euro ödeniyor. Proje ile kadın istihdamının artırılması ve sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılması teşvik ediliyor.
0-2 YAŞ ARASI ÇOCUK
Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK'nın yürüttüğü 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet parolası ile 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresi üzerinden müracaat yapabiliyor. Desteğe, müracaat tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK'lı (4A) anneler başvurabiliyor.
ÖN BAŞVURU VE YEDEK LİSTE
Bu gibi projelerde kontenjan sınırlı. Fakat çocuklarda 0-24 ay koşulu olmasından bu zamanı tamamlayanlar sistemden çıkıyor ve yeni anneler projeye dahil ediliyor. Bunun amacıyla de ön müracaatlar alınmaya devam ediliyor. Böylece yedek bir liste hazırlanıyor. Sırası gelen anneye asıl listeye alınıyor ve SMS'le bilgilendirliyor. 'Sıra gelmez' demeyin müracaat yapın.