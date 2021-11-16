Emekli olmak için kaç gün gerekir? 49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün! Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı…

Çalışma hayatında uzun yıllarını geçiten vatandaşlar emekli olacağı günü oldukça merak ediyor ve hesaplama işleminin nasıl yapıldığını araştırıyor. En çok merak edilen konulardan biri ise erken emeklilik oluyor ve bunu borçlanma yoluyla sağlayabiliyorsunuz. Peki emekli olmak için kaç gün gerekir? Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı emeklilik süresini etkileyen en önemli kriterler arasında yer alıyor. 49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün ve bunun için şartların neler olduğunu haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.