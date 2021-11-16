Emekli olmak için kaç gün gerekir? 49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün! Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı…
Emeklilik konusu milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan konulardan biri ve refah bir emeklilik hayatı herkesin hayalidir. Kadınlarda doğum ve erkeklerde askerlik borçlanmasının yanı sıra yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışanlar erken emeklilik hakkını elde ediyor. Bunların yanı sıra sigorta başlangıç tarihi de emeklilik zamanını etkileyen en önemli detaylardan biri. Peki yaş şartı değişiyor mu? Emekli olmak için kaç gün gerekir? Prim gün sayısı neden önemli? İşte tüm detaylar!
Çalışma hayatında uzun yıllarını geçiten vatandaşlar emekli olacağı günü oldukça merak ediyor ve hesaplama işleminin nasıl yapıldığını araştırıyor. En çok merak edilen konulardan biri ise erken emeklilik oluyor ve bunu borçlanma yoluyla sağlayabiliyorsunuz. Peki emekli olmak için kaç gün gerekir? Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı emeklilik süresini etkileyen en önemli kriterler arasında yer alıyor. 49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün ve bunun için şartların neler olduğunu haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
ANNENİZ BORÇLANMA YAPSIN
Annem, babamın emekli sandığı dul maaşını alıyor. Kendisi 1975'te bir miktar çalışmış.
3 çocuk sahibi 1972-1978 ve 1983 doğumlu. Annem 1950 doğumlu. Annemin emekli olabilmesi mümkün mü? Aslıhan USLU Anneniz yukarıda anlattığımız 50 yaş şartı ile emeklilik hakkına sahip. Ancak bunun için öncelikle 3600 günü doldurması lazım.
Her halükarda 3.600 gün prime ulaşması gerekiyor. Bu tamamlandığında hemen emekli olabilir. Borçlanma miktarı aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanıyor. Anneniz emekli olduğunda maaş alması, ya da primini tamamlaması için çalışıyor olması yüzünden dul maaşı kesilmez. Ancak oranı düşer.