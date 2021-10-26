Otomobil alacaklar acele edin! Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyaları! Opel, Renault, Citroen, Peugeot, Kia…

Otomobil alacak kişiler fiyatların yanı sıra markaların sık sık güncellediği cazip kampanyaları da yakından takip ediyor. Az faiz ve kolay ödeme koşullarının ön plana çıktığı otomobil satışı konusunda vatandaşların ilk tercihi tabii ki 0 faiz fırsatı oluyor. Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyaları düzenleyen Opel, Renault, Citroen, Peugeot ve daha pek çok markanın fırsatlarını haberimizde inceleyebilirsiniz. İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun araca bu sayede daha kolay karar verebilirsiniz.