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Otomobil alacaklar acele edin! Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyaları! Opel, Renault, Citroen, Peugeot, Kia…

Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar birikimlerinin yanı sıra faizlerdeki uygun kampanyaları da yakından takip ediyor. Otomobil markaları bu konuda birbirleriyle adeta yarış haline giriyor ve kampanyalarını sık sık güncelliyor. Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyalarından yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor, Ekim ayı sona ermeden tercih ettikleri markanın şubesine giderek detayları araştırabilirler. Opel, Renault, Citroen, Peugeot gibi daha pek çok markanın 0 faizle otomobil kampanyalarını haberimizin içeriğinden inceleyebilir, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun modeli tercih edebilirsiniz.

26.10.2021 17:32 - Son Güncelleme: 26.10.2021 17:34
Otomobil alacaklar acele edin! Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyaları! Opel, Renault, Citroen, Peugeot, Kia…

Otomobil alacak kişiler fiyatların yanı sıra markaların sık sık güncellediği cazip kampanyaları da yakından takip ediyor. Az faiz ve kolay ödeme koşullarının ön plana çıktığı otomobil satışı konusunda vatandaşların ilk tercihi tabii ki 0 faiz fırsatı oluyor. Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyaları düzenleyen Opel, Renault, Citroen, Peugeot ve daha pek çok markanın fırsatlarını haberimizde inceleyebilirsiniz. İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun araca bu sayede daha kolay karar verebilirsiniz.

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Otomobil alacaklar acele edin! Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyaları! Opel, Renault, Citroen, Peugeot, Kia…

0 FAİZ İLE OTOMOBİL FIRSATLARI

OPEL GRANDLAND X

Opel Grandland X Ekim ayında 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Corsa, 189 bin 900 TL'den, Insignia ise 490 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Insignia modelinde ise 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz seçeneği de yer alıyor.

Otomobil alacaklar acele edin! Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyaları! Opel, Renault, Citroen, Peugeot, Kia…

Opel, ticari araç ürün ailesinde de Ekim ayına özel faiz oranları sunuluyor. Bu kapsamda, Combo Life'ın manuel vitesli Edition donanımına 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor.

Otomobil alacaklar acele edin! Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyaları! Opel, Renault, Citroen, Peugeot, Kia…

PEUGEOT

Fransız üretici, Ekim ayında binek ve ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. Markanın Ekim kampanyası kapsamında, SUV modeller, 208 ve 508'de 12 ay boyunca sıfır faizli kredi seçeneği yer alıyor.

Otomobil alacaklar acele edin! Sıfır otomobilde 0 faizli sonbahar kampanyaları! Opel, Renault, Citroen, Peugeot, Kia…

Yapılan açıklamaya göre, 208 modeli, Ekim ayına özel 202 bin TL'den başlayan fiyatla bayilerde yerini alırken, 2008'e ise 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz seçeneği ile sahip olunabildiği kaydedildi.

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