Emekli promosyonu için bankalar adeta yarışa girdi! Tam 2.100 TL ödeme yapılacak! Bankaların emekli promosyon miktarları…

Kampanya döneminde verilen ek promosyon, yeni verilen 36 aylık emekli taahhütnamesi ve 2 adet otomatik fatura ödeme talimatları için geçerli olup verilen ürün ve/veya taahhütlerinden herhangi birinin iptal edilmesi, Bankamızda var olan Otomatik Fatura Talimat adedinin 2'nin altına düşmesi durumunda verilen ek promosyon müşterilerimizden kıstelyevm esasına göre iade alınacaktır.

Kampanya döneminde verilen ek promosyon emekli maaşını TEB'e yeni taşıyacak müşterilerimiz için geçerli olup TEB'den emekli maaşını alan mevcut müşterilerimiz de taahhüdünü 36 aylık sürede yenileyerek kampanya döneminde verilen ek promosyon tutarında promosyon almaya hak kazanabilirler.