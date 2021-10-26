Daha erken yaşlarda emekli olunabilir! 2'den 6 yıla kadar emekli olma müjdesi var! 47, 48, 49 yaşınız dolduğu an...
Emeklilikte 1 gün bile çok büyük önem arz ediyor. Öyle ki bir günlük prim bir yılı dahi kurtarabiliyor. Daha erken yaşlarda emekli olma olanağı var. Her çalışan en kısa sürede emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek işlemleri tamamlayıp bildirilen süreden sonra maaşlarını almaya başlıyor. Ancak bazı istisnai durumlar da mevcut. Askerlik ve doğum borçlanmasıyla daha erken emekli olabilirsiniz. Staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlamış olan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş zamanı geri çekilebiliyor.
Prim ve yaşa şartını tamamlayan çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidip belgelerini teslim ediyor. Kısa sürede de emekli maaşı bağlanıyor. Ancak bazı durumlar erken emeklilik imkanı doğuruyor. Kadın çalışanlar 3 çocuk için toplamda 6 yıla kadar erken olma imkanına sahipken 20 ay askerlik yapan erkekler tam 2 yıl erken olabilir. Bu sayede emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve erken emeklilik mümkün olabiliyor. Askerlik ve doğum borçlanması için başvuru yapmak gerekiyor. Askerlik ve doğum borçlanmasıyla ilgili aklınıza takılan tüm soruların yanıtına haberimizde yer verdik.
ASKERLİK SÜRESİ EMEKLİLİK YAŞINI GERİ ÇEKEBİLİR
Askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe başlangıç tarihi askerlik süresince geriye doğru gidiyor.
Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.
Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor.