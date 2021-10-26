Daha erken yaşlarda emekli olunabilir! 2’den 6 yıla kadar emekli olma müjdesi var! 47, 48, 49 yaşınız dolduğu an...

Prim ve yaşa şartını tamamlayan çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidip belgelerini teslim ediyor. Kısa sürede de emekli maaşı bağlanıyor. Ancak bazı durumlar erken emeklilik imkanı doğuruyor. Kadın çalışanlar 3 çocuk için toplamda 6 yıla kadar erken olma imkanına sahipken 20 ay askerlik yapan erkekler tam 2 yıl erken olabilir. Bu sayede emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve erken emeklilik mümkün olabiliyor. Askerlik ve doğum borçlanması için başvuru yapmak gerekiyor. Askerlik ve doğum borçlanmasıyla ilgili aklınıza takılan tüm soruların yanıtına haberimizde yer verdik.