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Otel, yazlık, karavan ve tekne bu yıl gözde: İşte 2021 yılı 1 haftalık tatil fiyatları

Bu yaz tatil yelpazesi genişledi. Otellerin yanı sıra kiralık yazlıklar, karavanlar ve teknelere de talep patladı. Her bütçeye, her tercihe göre tatil imkanı var... Rusya ve Almanya ile hareketliliğin başladığı turizmde, iç turizm de hareketli. Temmuz ve Ağustos aylarına talep büyük. Ege ve Akdeniz sahillerinde 2 kişi 1 hafta tatil, her şey dahil otellerde 3 bin 220 liradan başlıyor. İşte 2021 yılı 1 haftalık tatil fiyatları...

01.07.2021 07:03 - Son Güncelleme: 01.07.2021 07:03
Otel, yazlık, karavan ve tekne bu yıl gözde: İşte 2021 yılı 1 haftalık tatil fiyatları

Bu yaz tatil yelpazesi genişledi. Otellerin yanı sıra kiralık yazlıklar, karavanlar ve teknelere de talep patladı. Her bütçeye, her tercihe göre tatil imkanı var...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Otel, yazlık, karavan ve tekne bu yıl gözde: İşte 2021 yılı 1 haftalık tatil fiyatları

OTELLERDE FİYAT YELPAZESİ GENİŞ
Rusya ve Almanya ile hareketliliğin başladığı turizmde, iç turizm de hareketli. Temmuz ve Ağustos aylarına talep büyük. Ege ve Akdeniz sahillerinde 2 kişi 1 hafta tatil, her şey dahil otellerde 3 bin 220 liradan başlıyor.

Otel, yazlık, karavan ve tekne bu yıl gözde: İşte 2021 yılı 1 haftalık tatil fiyatları

5 yıldızlı otelde 1 hafta tatil yapmak isteyen bir çiftin en az 17 bin lira ödemesi gerekiyor. Tatil faturası 370 bin liraya kadar çıkabiliyor. Fiyatlar seçilen bölgeye, otele, hatta odaya göre değişiklik gösteriyor.

Otel, yazlık, karavan ve tekne bu yıl gözde: İşte 2021 yılı 1 haftalık tatil fiyatları

1-8 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASI 7 GECE KONAKLAMALI FİYATLAR
Bodrum (oda+kahvaltı) 2.450-135.399 TL

Otel, yazlık, karavan ve tekne bu yıl gözde: İşte 2021 yılı 1 haftalık tatil fiyatları

Çeşme (oda+kahvaltı) 1.574-167.386 TL
Alanya (her şey dahil) 4.130-55.167 TL
Belek (her şey dahil) 7.875-370.516 TL
Kemer (her şey dahil) 3.220-203.000 TL