Otel, yazlık, karavan ve tekne bu yıl gözde: İşte 2021 yılı 1 haftalık tatil fiyatları
Bu yaz tatil yelpazesi genişledi. Otellerin yanı sıra kiralık yazlıklar, karavanlar ve teknelere de talep patladı. Her bütçeye, her tercihe göre tatil imkanı var... Rusya ve Almanya ile hareketliliğin başladığı turizmde, iç turizm de hareketli. Temmuz ve Ağustos aylarına talep büyük. Ege ve Akdeniz sahillerinde 2 kişi 1 hafta tatil, her şey dahil otellerde 3 bin 220 liradan başlıyor. İşte 2021 yılı 1 haftalık tatil fiyatları...
01.07.2021 07:03
- Son Güncelleme: 01.07.2021 07:03