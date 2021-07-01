Otel, yazlık, karavan ve tekne bu yıl gözde: İşte 2021 yılı 1 haftalık tatil fiyatları

OTELLERDE FİYAT YELPAZESİ GENİŞ

Rusya ve Almanya ile hareketliliğin başladığı turizmde, iç turizm de hareketli. Temmuz ve Ağustos aylarına talep büyük. Ege ve Akdeniz sahillerinde 2 kişi 1 hafta tatil, her şey dahil otellerde 3 bin 220 liradan başlıyor.