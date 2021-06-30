Altın fiyatları kritik eşikte! Sert düşüşün ardından uzmanlar uyardı! Dolar güçlenirken altın...

Altın fiyatları ne kadar olacak? Dünya genelinde en önemli yatırım araçlarından birisi olarak bilinen altının ons fiyatında düşüş dikkat çekiyor. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından uzmanlar son verileri yorumladı. Altın, güçlenen dolar ile birlikte dün iki ayın en düşüğüne geriledi. Gram altın ise ons altın fiyatlarındaki düşüşün Dolar/TL 'deki yükselişi dengelemesiyle yatay seyretti.