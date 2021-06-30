Altın fiyatları kritik eşikte! Sert düşüşün ardından uzmanlar uyardı! Dolar güçlenirken altın...
ABD dolarının güçlenmesiyle birlikte altının ons fiyatında düşüş yaşanırken, uzmanlar altın tahminlerinde bulunmaya devam ediyor. Citi Research analistleri 2021 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 2 artırarak 1760 dolar/ons seviyesine yükseltti. İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada ise Cuma günü açıklanacak verilere değinildi. Altın kritik eşiğe gerilerken, altın fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar!
30.06.2021 21:31
- Son Güncelleme: 30.06.2021 21:31
Altın fiyatları ne kadar olacak? Dünya genelinde en önemli yatırım araçlarından birisi olarak bilinen altının ons fiyatında düşüş dikkat çekiyor. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından uzmanlar son verileri yorumladı. Altın, güçlenen dolar ile birlikte dün iki ayın en düşüğüne geriledi. Gram altın ise ons altın fiyatlarındaki düşüşün Dolar/TL 'deki yükselişi dengelemesiyle yatay seyretti.