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Altın fiyatları kritik eşikte! Sert düşüşün ardından uzmanlar uyardı! Dolar güçlenirken altın...

ABD dolarının güçlenmesiyle birlikte altının ons fiyatında düşüş yaşanırken, uzmanlar altın tahminlerinde bulunmaya devam ediyor. Citi Research analistleri 2021 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 2 artırarak 1760 dolar/ons seviyesine yükseltti. İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada ise Cuma günü açıklanacak verilere değinildi. Altın kritik eşiğe gerilerken, altın fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar!

30.06.2021 21:31 - Son Güncelleme: 30.06.2021 21:31
Altın fiyatları kritik eşikte! Sert düşüşün ardından uzmanlar uyardı! Dolar güçlenirken altın...

Altın fiyatları ne kadar olacak? Dünya genelinde en önemli yatırım araçlarından birisi olarak bilinen altının ons fiyatında düşüş dikkat çekiyor. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından uzmanlar son verileri yorumladı. Altın, güçlenen dolar ile birlikte dün iki ayın en düşüğüne geriledi. Gram altın ise ons altın fiyatlarındaki düşüşün Dolar/TL 'deki yükselişi dengelemesiyle yatay seyretti.

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Altın fiyatları kritik eşikte! Sert düşüşün ardından uzmanlar uyardı! Dolar güçlenirken altın...

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareketin ardından ons altında sert satışların gerçekleştiği görüldü.

Altın fiyatları kritik eşikte! Sert düşüşün ardından uzmanlar uyardı! Dolar güçlenirken altın...

Diğer değerli metallerde de değer kayıplarının yaşanması dikkat çekti. Güçlenen dolar karşısından değer kaybeden altında Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi oynaklığı artırabilir.

Altın fiyatları kritik eşikte! Sert düşüşün ardından uzmanlar uyardı! Dolar güçlenirken altın...

Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1765 ve 1775$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1750 ve 1740$ destek seviyeleri yakından izlenecek.

Altın fiyatları kritik eşikte! Sert düşüşün ardından uzmanlar uyardı! Dolar güçlenirken altın...

Döviz kurunda görülen yukarı yönlü harekete rağmen ons altındaki geri çekilme ile gram altında 490 TL seviyesi görüldü. Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam hem döviz kurunda hem de ons altın tarafında hareketliliğe neden olabilir.