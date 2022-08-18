Milyonlarca memur ve emekliye hem maaş hem de ek gösterge! Ocak'ta %8 artış+fark!
Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak'ta hem maaşları hem ek göstergesi artacak. Ek göstergenin 3600 olması 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarında bin 749 ile bin 971, ikramiyelerinde 63 bin ile 71 bin lira arasında artış getirecek. Ocak'taki yeni maaş katsayısıyla kazanım daha da artacak.
5.3 milyon memur ve memur emeklisi hem maaşlarının artacağı hem de ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe gireceği Ocak ayını heyecanla bekliyor.
15 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle; birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.
İLAVE 600 PUAN
Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.