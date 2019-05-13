Oruç tutan çalışanlar işten erken çıkabilir mi? Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor
Milyonlarca çalışan ramazan ayının gelmesi ile birlikte hem oruç tutup hem de çalışıyor. Böyle olunca da işten erken çıkabilmek, iftara yetişebilmek gibi konular pek çok çalışan için önemli hale geliyor. Peki ramazan ayında oruç tuttuğu için çay ve yemek molası kullanmayan çalışan işten erken çıkabilir mi? İşveren tarafından oruç tutan çalışana yemek parası ödenir mi? İşte çalışanları ilgilendiren o bilgiler...
Ramazan ayı, yaz aylarına denk geldiğinden çalışanlar için oruç tutmak zorlaşıyor. Böyle olunca da, işten bir saat bile olsa erken çıkabilmek ve iftara yetişebilmek gibi konular pek çok çalışan için oldukça önemli hale geliyor. Bununla birlikte, Ramazan ayında oruç tutan çalışanları için işveren, işyerinde yemek çıkarmıyor ya da yemek masrafına katlanmıyor.
Peki, "oruç tutan çalışanların yemek yardımı açısından maddi kaybı söz konusu mu?", "işveren, oruç tutan çalışanlarına iftar yemeği veriyorsa, bu yemek vergiden muaf tutulur mu?" veya "ramazan kolisi kıdem tazminatına dahil midir?" Bunlar gibi hem çalışanların hem işverenlerin merak ettiği bazı sorulara cevap verelim.
Erken paydos var mı?
İş Kanunu ile belirlenmiş ara dinlenmeleri çalışma süresine göre değişmektedir. Buna göre, günlük çalışma süresi 4 saat veya daha kısa olan işçilere 15 dakika, 4 saatten fazla 7.5 saatten düşük olan işçilere 30 dakika, 7.5 saatten fazla olan işçilere ise 60 dakika ara dinlenmesi verilmesi gerekir. Burada amaç, işin yürütülmesi sırasında işçilerin dinlenmeleri ve bu sürede yemek yeme, çay ve/veya sigara içme gibi ihtiyaçların giderilmesidir.
İşveren yıllık izin vermek zorunda mı?
İşçilerin yıllık izinlerinin planlaması işverenin yönetim hakkı kapsamındadır. Bu doğrultuda, işveren, aynı bölümde çalışan ve benzer işleri yapan iki kişiye aynı anda yıllık izin vermeyebilir. Bununla birlikte, işçilerin makul bir süre önceden yıllık izin kullanacakları tarihi işverene bildirmeleri gerekir. Eğer böyle bir bildirim yapmamışlarsa, işveren yıl içerisinde istediği tarihte işçilerine izin kullandırabilir.