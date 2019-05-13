İlk yerli helikopter motoru başarıyla teslim edildi

Daha sonra konuşan SSB Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin motor tasarımıyla alakalı belirli adımları attığını kaydederek, "TEI Tusaş ve Savunma Sanayimizin değerli bir ailesi ve bu aile içinde dünya devlerinden olan bir firma. Yıllardır otoritede devam ettiriyor ve gelişerek, büyüyerek devam eden bir yapı var karşınızda. Bu yapı kendisini ispat edemeseydi, eğer bir dünya devinin tedarikçisi arasında, ortakları arasında kendisine çok iyi bir yer edinemeseydi bu ortaklık devam etmezdi. İlaveten böyle bir ortaklığın devam etmesi Türkiye'de işi yapılabilirliğin, üretim kalitesinin, teknik seviyenin nerelerde olduğuyla ilgili aslında bütün dünyaya mesaj veren bir faaliyet kendi başına. Bu faaliyetleri bu açıdan önemsiyoruz. Biz tabi ki milli şirketlerimiz olsun onlar gelişsin isterken bir taraftan da böylesi küresel şirketlerinde Türkiye'de yatırım yapmaları, ortaklık yapmaları savunma sanayi konularında faaliyette bulunmalarını teşvik ve arzu ediyoruz. Bu konuda tutucu bir davranışımız yok. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'ye adım atan, Türkiye'de yatırım yapan, Türkiye'de bu tür ortaklıklara giden firmalar bundan kesinlikle pişman olmayacaklar. İlaveten bu ortaklıklar dünyada kendine daha fazla yer bulacak. Bir taraftan ülkemizin teknoloji ve üretim kabiliyetlerine katkı yaparken, bir taraftan da çeşitli yerli üretimlerin ve teknoloji geliştirme hamlesine yoğunlaşacaklardır. Bugün aslında turboşavt motor teslimi yanında, test merkezinin temel atma töreni yanında bir kavramı da burada kutluyoruz. Artık Türkiye motor tasarımıyla ilgili belirli adımlar atmaya başladı. Gördüğünüz gibi milli helikopterimizin ve ilaveten Atak helikopterimizin motoru olabilecek motorun çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sabahtan akşama hemen oluverecek çalışmalar değil. Bir taraftan bu tür çalışmaların aldığı sürenin ne kadar uzun bilirken diğer taraftan da biz daha hızlı, daha çevik, daha atak olmamız lazım diyoruz. Genel müdürümüzle çeşitli konuşmalarımızda Cumhurbaşkanımızın kendisini nasıl sıkıştırdığını biliyoruz, bizi nasıl sıkıştırdıklarını biliyoruz. Öyle 5 yıllar, 8 yıllar gibi rakamlar bize biraz tuhaf geliyor. Onun için gün 24 saat diyoruz. Gerekirse 24 saatin hepsini kullanalım ama bu işi olabildiğince hızlı yapalım. Çünkü ülkemizin gerçekten ihtiyacı var. Sadece turboşaft motoru değil turbo jetlere, turbo fanlara da ihtiyacı var ve bunları hızla hayata geçirelim diyoruz. Bu konuda çok şükür gerekli idareler mevcut, gerekli enerji, gerekli potansiyel mevcut. Bizim görevimiz bunları yapmak. Bunu yapmakla aslında program yönetimini, proje yönetimini, şirket yönetiminde idarelerin harekete geçirilmesi, gençlerimizin ideallerinin, projelerinin hayata geçirilmesiyle olacak. Bizim de görevimiz onların önünü açmak, nice değerli projelere katkıda bulunmak" diye belirtti.