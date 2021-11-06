Ortaöğretim mezunları ilana başvurabilir! EGM duyurdu: 13 şehirde kadrolu işçi alınacak! Son gün 19 Kasım...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından personel alımı ilanı yayınlandı. 13 ilde yapılacak istihdamda en az lise mezunu olma şartı koşuldu. KPSS puan sıralaması esas alınacağı belirtilirken gerekli şartları taşıyan adaylar için başvurular 19 Kasım'a kadar sürecek. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. Peki, EGM personel alımı başvuru şartları nedir? Hangi kadrolardan kaç kişi alınacak? İşte tüm merak edilenler!