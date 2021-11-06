Asgari ücrete en az 715 TL zam! 2022 yılında tüm maaşlar... Belli olmasına artık 57 günden daha az zaman var!

8 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. 2021 yılının son ayında başlayacak. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artış yaşanacak. Aynı zamanda yeni yılla birlikte işsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak.