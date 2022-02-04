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Memura ve memur emeklisine çifte zam! Hemşire, polis, öğretmen, doktor ne alacak?

Memur ve memur emeklilerine temmuz ayında çifte zammın yolu göründü. Yüzde 7 olarak belirlenen temmuz zammına ilaveten ocak ayı itibarıyla yüzde 3,6'lık enflasyon farkı oluştu. Böylece temmuz zammına henüz 5 ay varken zam oranı yükselmiş oldu. Peki yeni hesaplamaya göre doktor, hemşire, öğretmen, polis ne kadar maaş alacak? Emekli aylıkları ne kadar olacak? İşte o hesaplamalar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
04.02.2022 12:26 - Son Güncelleme: 04.02.2022 12:26
Memura ve memur emeklisine çifte zam! Hemşire, polis, öğretmen, doktor ne alacak?

Milyonlarca memur ve emekli, bu yılın ilk zammını geçtiğimiz ay aldı. Memurlara ve memur emeklilerine ilk olarak toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 artış ve enflasyon farkıyla yüzde 27.91 zam yansıtıldı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 2.5 puanlık ilave zam da hayata geçirildi. Böylece yüzde 5'lik artış yüzde 7.5'e, toplam Ocak zammı da yüzde 30.95'e ulaştı.

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Memura ve memur emeklisine çifte zam! Hemşire, polis, öğretmen, doktor ne alacak?

İŞTE OCAK VERİSİ
Maaş ve aylıklarında bir sonraki artışı Temmuz'da görecek olan memurlar ve memur emeklilerinin dün açıklanan enflasyon verileriyle çifte zam alacağı ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 11.10 olarak gerçekleşti.

Memura ve memur emeklisine çifte zam! Hemşire, polis, öğretmen, doktor ne alacak?

FARK NASIL BELİRLENİYOR?
Yılın ilk yarısı için belirlenen yüzde 7.5'lik artış aşıldığı için memurlar ve memur emeklileri ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Temmuz zamları toplu sözleşmede yüzde 7 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, Ocak ayı enflasyon verilerine göre yüzde 3.6 enflasyon farkı oluştu. Temmuz zammı da böylece yüzde 10.6'ya ulaştı.

Memura ve memur emeklisine çifte zam! Hemşire, polis, öğretmen, doktor ne alacak?

5 VERİ DAHA GELECEK
Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 5 ayın da aylık TÜFE'leri hesaplanarak memurların ve memur emeklilerinin alacakları enflasyon farkı ortaya çıkacak. Kesin oran da Temmuz'da belli olacak.

Memura ve memur emeklisine çifte zam! Hemşire, polis, öğretmen, doktor ne alacak?

EMEKLİYE EN AZ 4.744 TL
Ocak zammıyla en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 lira 90 kuruştan 4 bin 289 lira 79 kuruşa yükselmişti. Şu an oluşan yüzde 10.6 artış oranıyla en düşük emekli aylığı 4 bin 744 lira 50 kuruşa ulaşacak.

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