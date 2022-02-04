Memura ve memur emeklisine çifte zam! Hemşire, polis, öğretmen, doktor ne alacak?
Memur ve memur emeklilerine temmuz ayında çifte zammın yolu göründü. Yüzde 7 olarak belirlenen temmuz zammına ilaveten ocak ayı itibarıyla yüzde 3,6'lık enflasyon farkı oluştu. Böylece temmuz zammına henüz 5 ay varken zam oranı yükselmiş oldu. Peki yeni hesaplamaya göre doktor, hemşire, öğretmen, polis ne kadar maaş alacak? Emekli aylıkları ne kadar olacak? İşte o hesaplamalar...
04.02.2022 12:26
- Son Güncelleme: 04.02.2022 12:26
Milyonlarca memur ve emekli, bu yılın ilk zammını geçtiğimiz ay aldı. Memurlara ve memur emeklilerine ilk olarak toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 artış ve enflasyon farkıyla yüzde 27.91 zam yansıtıldı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 2.5 puanlık ilave zam da hayata geçirildi. Böylece yüzde 5'lik artış yüzde 7.5'e, toplam Ocak zammı da yüzde 30.95'e ulaştı.
FARK NASIL BELİRLENİYOR?
Yılın ilk yarısı için belirlenen yüzde 7.5'lik artış aşıldığı için memurlar ve memur emeklileri ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazandı.
Temmuz zamları toplu sözleşmede yüzde 7 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, Ocak ayı enflasyon verilerine göre yüzde 3.6 enflasyon farkı oluştu. Temmuz zammı da böylece yüzde 10.6'ya ulaştı.