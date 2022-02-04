Memura ve memur emeklisine çifte zam! Hemşire, polis, öğretmen, doktor ne alacak?

Milyonlarca memur ve emekli, bu yılın ilk zammını geçtiğimiz ay aldı. Memurlara ve memur emeklilerine ilk olarak toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 artış ve enflasyon farkıyla yüzde 27.91 zam yansıtıldı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 2.5 puanlık ilave zam da hayata geçirildi. Böylece yüzde 5'lik artış yüzde 7.5'e, toplam Ocak zammı da yüzde 30.95'e ulaştı.