Bankalar rakamları yükseltti! Emekliye, çalışana yeni promosyon...
Emeklilere promosyon kampanyalarında yeni perde açılıyor. Bugün sona erecek kampanyalar, 1 Ekim'den itibaren yenilenecek. Kamu çalışanlarının da promosyon tutarları birbiri ardına güncelleniyor. Ancak rekor hâlâ 41 bin 500 lira ile Anadolu Üniversitesi'nde.
Rekoru ise hâlâ 41 bin 500 lira ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi elinde bulunduruyor. Promosyonda güncellemelerle birlikte yeni rekorların gelmesi bekleniyor.
İLK AŞAMA KOMİSYON
Promosyonunu yenilemek isteyen kamu kurumları öncelikle komisyon oluşturuyor. 2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre komisyon; kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az yüzde 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden meydana geliyor. 3 kişilik komisyon, promosyonu, bankalardan teklif alarak belirliyor.