Bankalar rakamları yükseltti! Emekliye, çalışana yeni promosyon...

İLK AŞAMA KOMİSYON

Promosyonunu yenilemek isteyen kamu kurumları öncelikle komisyon oluşturuyor. 2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre komisyon; kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az yüzde 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden meydana geliyor. 3 kişilik komisyon, promosyonu, bankalardan teklif alarak belirliyor.