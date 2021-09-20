ORKÖY projesi destekleri neler? %20 hibeli kredi desteği nasıl alınır? Faizsiz kredi desteği E-devlet başvuru

ORKÖY ferdi kredi takviyeleri, bireysel olarak orman köylülerin gereksinimleri tarafında oluşturulmuştur. OGM yani Orman Genel Müdürlükleri doğrultusundan talebin en yoğun bulunduğu orman köyü öncelikli olacak şekilde bu uygulama başlatılmaktadır. ORKÖY ferdi kredi takviyeleri neler bulunduğuna ve müracaat nasıl yapılacağına geçmeden evvel, bu projenin başlatılmasıyla hangi şartlara sahip olmanız gerekliliğini bilmeniz de gerekir. Peki, Orman köylüleri için oluşturulan ORKÖY projesine nasıl başvuru yapa bilirsiniz? Bunu cevaplamadan önce ilk olarak ORKÖY nedir?