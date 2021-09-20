ORKÖY projesi destekleri neler? %20 hibeli kredi desteği nasıl alınır? Faizsiz kredi desteği E-devlet başvuru
Faizsiz kredi desteği E-devlet başvuru: 2021 senesinde orman köylülerin kırsal alanlarda kalkındırılması ve hayat niteliğini ve gelir civarını tedavi etmek suretiyle detaylı projelere kredi ve hibe takviyeleri devam ediyor. ORKÖY kapsamında kullandırılacak olan kredilerin neler olduğunu, hibe destek miktarların güncel haberlerini, kredi limitleri ve kullandırım şartlarını, müjde haberlerini ve yapılandırma amacıyla başvuruların nereye yapılacağını ve bütün merak ettiklerinizi sayfamızda verdik. Peki ORKÖY projesi destekleri neler? %20 hibeli kredi desteği nasıl alınır?
ORKÖY ferdi kredi takviyeleri, bireysel olarak orman köylülerin gereksinimleri tarafında oluşturulmuştur. OGM yani Orman Genel Müdürlükleri doğrultusundan talebin en yoğun bulunduğu orman köyü öncelikli olacak şekilde bu uygulama başlatılmaktadır. ORKÖY ferdi kredi takviyeleri neler bulunduğuna ve müracaat nasıl yapılacağına geçmeden evvel, bu projenin başlatılmasıyla hangi şartlara sahip olmanız gerekliliğini bilmeniz de gerekir. Peki, Orman köylüleri için oluşturulan ORKÖY projesine nasıl başvuru yapa bilirsiniz? Bunu cevaplamadan önce ilk olarak ORKÖY nedir?
ORKÖY Projesi Nedir?
ORKÖY projesi destekleri neler olduğuna geçmeden, bunun ne olduğunu sizlere açıklamak istedim. ORKÖY projesi; Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiş olan bir projedir. Bu projenin temel hedefi ise orman köylülerini desteklemektir.
Oluşturulan bu destekler sadece orman köylülerinin ekonomik refahını arttırmak adına oluşturulmamıştır. Aynı zaman da ORKÖY projesi ile birlikte orman köylülerin yaşam kalitesi de arttırılması hedeflenmiştir. Bakanlık bunun içinde iki türlü kredi desteği sağlamaktadır. Sağlamış olduğu bu iki kredi desteğin isimleri ise şunlardır.
Ferdi Kredi Desteği (Yani adından da anlaşılacağı gibi bireysel ihtiyaçlarınız için sağlanan kredi desteği olmaktadır.)
Kooperatif Kredi Desteği (Kurulan kooperatif üyelerinin %51 tarafından kabul görülen kredi desteğidir)
ORKÖY projesi kapsamında sağlanan bu iki kredi desteğin içerikleri farklıdır. Bununla birlikte başvuru yapmanız gereken yol haritası da farklılık göstermektedir.
Orman Köylülerine Verilen Destekler Nelerdir?
Köylerde evlerin iç elektrik tesisatlarının yenilenmesi (Sadece Orman Köyleri İçin),
Tomruk çekmek için vinç alımı,
Tomruk taşıma için traktör alımı,
Motorlu testere alımı,
Hayvan alımı,
Orman Köylülerinin kalkındırılmasına dair ferdi, kooperatif ve üst kuruluşları tarafından kredi kullandırılmaktadır.