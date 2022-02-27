İkramiyeye asgari ücret formülü! Bayram ikramiyesine asgari ücret ayarı, yeni hesap nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar
Bayram ikramiyesinde artış beklenirken, tutar için de asgari ücret formülü gündeme geldi. Bu formüle göre 2 bayramda emeklilere toplam 4 bin 253 lira ödenecek. Emekliler yıllık 2 bin 53 lira avantaj sağlayacak.
27.02.2022 06:56 - Son Güncelleme: 27.02.2022 06:56
Emekliler bu yılın ilk zammını Ocak'ta aldı. SSK ve Bağ- Kur'lulara yüzde 25.47, memur emeklilerine de yüzde 30.95 zam yansıtıldı.
HER BAYRAM 2.126 TL
Geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından önce bin 100'er liradan 2 bin 200 lira ikramiye alan emeklilere, bu yıl ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması gündeme geldi.