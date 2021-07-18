Ons altın kritik seviyeyi aştı! Gram altın fiyatında yükseliş sürecek mi?
Yılbaşından bu güne tematik fonlardaki yatırımcı sayısı yüzde 459 oranında artış gösterdi. Özellikle sağlık ve teknoloji fonları yatırımcıların ilgi odağı oldu. Ons altın ise 50 günlük ortalamasının üzerine çıkarak 1800 dolar sınırını aştı. Ekonomistler ons altının 1810 dolar üzerindeki kapanışlarda yükseliş seyrini devam ettirebileceğini belirtti. İşte detaylar...
18.07.2021 08:25
- Son Güncelleme: 18.07.2021 08:51
ÖNCE SAĞLIK
Fonların getirilerine baktığımız zaman Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 40.7 oranında kazandırdı. Yılbaşında 2.481 olan yatırımcı sayısı 16 Temmuz 2021 itibari ile 13.879 seviyesine yükseldi. Yatırımcı sayısı yüzde 459 oranında arttı.