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Ons altın kritik seviyeyi aştı! Gram altın fiyatında yükseliş sürecek mi?

Yılbaşından bu güne tematik fonlardaki yatırımcı sayısı yüzde 459 oranında artış gösterdi. Özellikle sağlık ve teknoloji fonları yatırımcıların ilgi odağı oldu. Ons altın ise 50 günlük ortalamasının üzerine çıkarak 1800 dolar sınırını aştı. Ekonomistler ons altının 1810 dolar üzerindeki kapanışlarda yükseliş seyrini devam ettirebileceğini belirtti. İşte detaylar...

18.07.2021 08:25 - Son Güncelleme: 18.07.2021 08:51
Ons altın kritik seviyeyi aştı! Gram altın fiyatında yükseliş sürecek mi?

Dolar kuru yılbaşından bu yana yüzde 14.54 oranında değer kazanarak 7.44 TL'den 8.52 TL'ye yükseldi. Kurdaki artışla birlikte birikim sahipleri yabancı tematik yabancı fonları yönelmeyi tercih etti. Bu fonlarda yatırımcı sayısı hızla artıyor.

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Ons altın kritik seviyeyi aştı! Gram altın fiyatında yükseliş sürecek mi?

Yılbaşından bu yana yatırımcısı sayısı binin üzerinde olan fonlar içerisinde katılımcı sayısı en fazla artan fonlar, yabancı hisse senedi fonları ile emtia yabancı fon sepeti kategorisindeki fonları oldu.

Ons altın kritik seviyeyi aştı! Gram altın fiyatında yükseliş sürecek mi?

ÖNCE SAĞLIK
Fonların getirilerine baktığımız zaman Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 40.7 oranında kazandırdı. Yılbaşında 2.481 olan yatırımcı sayısı 16 Temmuz 2021 itibari ile 13.879 seviyesine yükseldi. Yatırımcı sayısı yüzde 459 oranında arttı.

Ons altın kritik seviyeyi aştı! Gram altın fiyatında yükseliş sürecek mi?

Yatırım fonlarında iki sağlık fonu bulunuyor. Ak Portföy Sağlık Sektörü Fonu ve İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon. İş Portföy'ün fonu karma olarak kurulduğu için yüzde 79 hisse senedi taşıyabiliyor. Bu da getiriyi sınırlayabilmekte.

Ons altın kritik seviyeyi aştı! Gram altın fiyatında yükseliş sürecek mi?

EMTİA FONLARI
Yatırımcıların emtia fonlarını yakından takip ettikleri gözleniyor. İş portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu yatırımcı sayısı yılbaşında 2.873 seviyesindeyken temmuz ayında 10.482'ye çıktı. Yatırımcı sayısı yüzde 278 oranında arttı. Fonun getirisi ise yüzde 44 oldu.