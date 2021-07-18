Ons altın kritik seviyeyi aştı! Gram altın fiyatında yükseliş sürecek mi?

Yatırım fonlarında iki sağlık fonu bulunuyor. Ak Portföy Sağlık Sektörü Fonu ve İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon. İş Portföy'ün fonu karma olarak kurulduğu için yüzde 79 hisse senedi taşıyabiliyor. Bu da getiriyi sınırlayabilmekte.