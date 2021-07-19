Öyle bir hale geldi ki…18-22-14 ayar bilezik gram fiyatı çeyrek altın anlık fiyatı... Altın son dakika pişman etti! Görenler “yok artık” diyor!

Son dakika altın fiyatları: Birçok vatandaşa "Yatırım" dendiğinde akıllarına ilk " Altın" gelmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle eş güdümlü her ne kadar sanal paralar ön plana çıkmış olsa bile uzun vadede yatırımcısının yüzünü güldüren altın, şimdilerde ise düşündürmeye başladı. Temmuz ayının ortasına gelinmesine karşın halen bir yükselme yaşanmaması ise akıllarda soru işaretlerine niçin oldu. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını 3.350 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın analizleri... ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise fiyatlardaki artışın birkaç ay daha devam edebileceğini ancak son zamanlardaki şaşırtıcı enflasyonun zamanla gevşemesini beklediğini ifade etti.