Bayramda çalışana en az 518 TL! Hesap netleşti
Bu sene Kurban Bayramı ile 15 Temmuz aynı aya denk geldi. Çalışanlar açısından 5,5 günlük resmi tatil oluşurken, bazı işçiler mesleği gereği 15 Temmuz ve bayramda da çalışmaya devam etti. Peki resmi tatillerde çalışan işçiye nasıl ücret ödenecek? Resmi tatilde çalışma nasıl hesaplanır? Resmi tatilde çalışan para mı alır yoksa sonradan izin mi kullanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde detayları kaleme aldı...
Önümüzdeki salı gününden itibaren kurban Bayramı'nı idrak etmeye başlayacağız. Öncesinde de pazartesi günü arefe günü olacak. Yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Böylece arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı 4.5 gün resmi tatil olarak kutlanacak.
Bu yıl Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlandı. Böylece birbiri peşi sıra gelen resmi tatil süresi 5.5 günü buldu. Resmi tatillerde çalışılmaması dışında bir ücretlendirme sistemi de bulunuyor. Birçok sektör resmi tatillerde iş başında olmak zorunda.
Böylece işçiler tatil yerine çalışıyorlar. Bu da yasalarımıza göre ücretlendiriliyor. 15 Temmuz ile birlikte toplamda 5.5 günlük süre için ek ücret imkanı doğmuş oldu. Resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.