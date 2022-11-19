Online müracaatlar AKTİF! PTT kartlarına otomatik yatacak! Aile Bakanlığı başvurana 1.260 TL ödeme yapacak! TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar...
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Onaylanan başvuruların ardından ödemeler PTT üzerinden yatırılıyor. Peki, kimler bu ödemeden yararlanabilir? Bu yardım çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını düşük seviyede sürdürmekte zorluk çeken aileler tarafından sorgulanıyor. İşte tüm detaylar!
Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere ve çocuklarına birçok konuda destek sağlanmaya devam ediliyor. Bakanlık dar gelirli ailelerin çocuklarına Sosyal ve Ekonomik Destek adı altında ortalama 1.260 TL ödeme yapıyor. Başvurular e- Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'ten T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıp ardından yönlendirilecek sayfaya erişim yapılması gerekli. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilir, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler haberimizde!
SED yardımı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler tarafından sorgulanıyor.
Kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla SED yardımı almak isteyen birçok kişi, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...