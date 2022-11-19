Online müracaatlar AKTİF! PTT kartlarına otomatik yatacak! Aile Bakanlığı başvurana 1.260 TL ödeme yapacak! TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar...

Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere ve çocuklarına birçok konuda destek sağlanmaya devam ediliyor. Bakanlık dar gelirli ailelerin çocuklarına Sosyal ve Ekonomik Destek adı altında ortalama 1.260 TL ödeme yapıyor. Başvurular e- Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'ten T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıp ardından yönlendirilecek sayfaya erişim yapılması gerekli. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilir, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler haberimizde!