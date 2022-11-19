6 aylık enflasyonla SSK, Bağkur, 4C'liye YEPYENİ tablo! 18.06 farkla 3.500 TL ve üstü maaş alanlar %68.06 ZAM!
Memur ve emeklilerin Ocak ayı zammını öğrenmesine çok az bir süre kaldı. En son yapılan Temmuz zammının ardından yeni zam için heyecan dorukta. Şu ana kadar 4 aylık veri TÜİK tarafından açıklandı. Kasım ve Aralık enflasyonunun da açıklanmasıyla memur ve emekliler de zamlarını öğrenecek. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte SSK, Bağkur 2023 maaş hesabı!
19.11.2022 10:18 - Son Güncelleme: 19.11.2022 10:18
Emeklilerin Ocak zammı için yeni veriler gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini %68.06 olarak açıklandı. Bu orana göre SSK Bağkur emeklilerine yüzde 18.06 zam yapılacağı belli oldu. Emekliler bu verilerin maaşlarına nasıl yansıyacağını merak edip araştırıyor. Peki, 2023 Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL emekli maaşı alanlara kaç TL zam gelecek? İşte yeni ipucu ile zamlı maaş tablosu haberimizde!
Milyonların gözü şimdiden Ocak zammında. 2023'ün ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca ek iyileştirme de gündemde.