A101 aktüel kataloğu yayımda! 11,90 TL’ye düştü! Hafta sonu geldi indirimli ürünler LİSTESİ belli oldu! Telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil...

Hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta sonu A101'de neler var merak ediliyordu. Telefon, gıda ürünleri, züccaciye, tekstil, elektronik eşyalarda indirim başladı. Kasım ayında A101 marketlerinde teknolojik aletler indirime girdi. İşte güncel 19 Kasım 2022 itibariyle fiyatı düşen ürünler listesi...