Online alışveriş yapanlar dikkat! Harekete geçildi milyonlarca kişi şikayetçiydi! Ürünlerinizi artık böyle teslim alacaksınız

Online alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Bu zamana kadar ürünlerinizi poşetlerle teslim alıyordunuz. Artık işler değişecek. Uzaktan satış yapan milyonlarca tüketici seçenek olmadığı için poşetle siparişlerini teslim aldığı için poşet parası da veriyordu. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından online alışveriş konusunda müşterilere alternatif bir taşıma ekipmanı kullanım seçeneğinin sunulmasını zorunlu hale getiren talebe dair bakanlığa tavsiye kararı verildi.