Önden 20 bin TL verip kendi evinizde oturun! TOKİ'den 1.541 TL- 2.700 TL taksitle ev sahibi olun! Yarı hissesi fiyatına...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) makul fiyatlı konut satışı gerçekleştireceği illeri paylaştı. Konut fiyatları 300 bin liradan başlıyor. 180 aya kadar vade imkanının bulunduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara dair verileri öğrenmek üzere incelemelere başladı. Son açıklamayla beraber, TOKİ ucuz konut başvuruları 24 il için başladı ve daha sonra kura işlemleri gerçekleşecek. Kuralı satışlarda ya da alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma koşulu aranmaktadır. İşte TOKİ 2022 Temmuz - Ağustos ayı kampanyaları!
23.07.2022 10:15 - Son Güncelleme: 23.07.2022 10:15
Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenler için Temmuz ayında da fırsat devam ediyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. Daire almak isteyenler güncel kampanyaların başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor. İşte 24 ilde TOKİ güncel konut başvuruları!
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ: TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR SÜRÜYOR?
TOKİ ucuz konut başvuruları 24 il için başladı ve daha sonra kura işlemleri gerçekleşecek.
Başvurular 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak. TOKİ sosyal konut başvuruları 4 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecek.