Personel, işçi, memur 18-50 yaş arası 10 bin TL maaşla sınav yok şart yok! İŞKUR KPSS'siz yeni alımlar başlattı! 81 ilde ilkokul diploması olan...

İŞKUR personel, memur, işçi alım ilanlarını güncellemeye devam ediyor. Temmuz ayının son günlerini yaşarken yeni duyuru geldi. Adana, İstanbul, Yalova, Sinop, Konya, Diyarbakır, Siirt ve daha onlarca ilde boş kadrolara alım yapılacak. Başta Zabıta memuru olmak üzere, büro personeli, temizlik ve güvenlik görevlisi alımları yapılıyor. Başvurular başladı! E naz 18 yaşında olanlar İŞKUR ilanlarına başvuru yapabiliyor. Yaş şartı her işe göre değişmektedir. Memur alımlarında KPSS şartı aranırken personel ve işçi alımlarının çoğunda sınav şartı aranmaz. İşte il il İŞKUR günce iş ilanları ve başvuru şartları...