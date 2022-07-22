Hafta sonu çeyiz alışverişi başladı A101 aktüel kataloğu yayında! İndirimli ürünler açıklandı 9,95 TL’den satılıyor! Beyaz eşya, İphone, tekstil...

Her gün yüzlerce kişinin ihtiyaçlarını almak için uğradığı A101 zincir marketlerinin aktüel ürünler kataloğu da yakından takip ediliyor. Özellikle elektronik eşyaların satıldığı 'Aldın Aldın' sloganlı kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta değişen katalogda birbirinden farklı ürünler indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. Düğün alışverişinde olan vatandaşların bilhassa incelediği bu katalogda bu hafta yine aranılan tüm ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Peki hangi ürünler indirimde? İşte özellikle çeyiz alışverişi yapmak isteyenlerin dikkatini çeken A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...