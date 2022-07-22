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Haberler Ekonomi Hafta sonu çeyiz alışverişi başladı A101 aktüel kataloğu yayında! İndirimli ürünler açıklandı 9,95 TL'den satılıyor! Beyaz eşya, İphone, tekstil...

Hafta sonu çeyiz alışverişi başladı A101 aktüel kataloğu yayında! İndirimli ürünler açıklandı 9,95 TL'den satılıyor! Beyaz eşya, İphone, tekstil...

A101'in yeni aktüel ürünleri göz kamaştırıyor. Beklenen katalog yayımlandı. İphone 13 pro Max cep telefonu 31 bin 399 TL'ye satışa çıktı. Xıaomi Hop Pro robot süpürge ve paspas 4 bin 799 TL, Ankastre set 2.399 TL, Karaca Chef stand mikser 1.899 TL, Pierre Cardşn Paris tost makinesi 727 TL'ye satılmaya başlandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün alışverişi yapan vatandaşlar tüm ev ihtiyaçlarını A101 marketlerinden ucuza tamamlayabilecek. Peki bu hafta sonu A101'de hangi ürünler indirimde? Beyaz eşya, tekstil, elektronik ev aletleri, teknolojik ürünler... İşte A101 2022 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu...

22.07.2022 16:00 - Son Güncelleme: 22.07.2022 16:00
Hafta sonu çeyiz alışverişi başladı A101 aktüel kataloğu yayında! İndirimli ürünler açıklandı 9,95 TL’den satılıyor! Beyaz eşya, İphone, tekstil...

Her gün yüzlerce kişinin ihtiyaçlarını almak için uğradığı A101 zincir marketlerinin aktüel ürünler kataloğu da yakından takip ediliyor. Özellikle elektronik eşyaların satıldığı 'Aldın Aldın' sloganlı kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta değişen katalogda birbirinden farklı ürünler indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. Düğün alışverişinde olan vatandaşların bilhassa incelediği bu katalogda bu hafta yine aranılan tüm ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Peki hangi ürünler indirimde? İşte özellikle çeyiz alışverişi yapmak isteyenlerin dikkatini çeken A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

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Hafta sonu çeyiz alışverişi başladı A101 aktüel kataloğu yayında! İndirimli ürünler açıklandı 9,95 TL’den satılıyor! Beyaz eşya, İphone, tekstil...

A101 YENİ HAFTA SONU AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'in Temmuz ayı için satışa çıkardığı yeni indirimli ürünleri şöyle;

Hafta sonu çeyiz alışverişi başladı A101 aktüel kataloğu yayında! İndirimli ürünler açıklandı 9,95 TL’den satılıyor! Beyaz eşya, İphone, tekstil...

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 9.499 TL
Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 7.599 TL
Samsung 40T5300 Full HD Smart Tv 5.699 TL
HI-LEVEL 39" HD Android Smart Uydu Alıcılı Led Tv 3.099 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 5.999 TL

Hafta sonu çeyiz alışverişi başladı A101 aktüel kataloğu yayında! İndirimli ürünler açıklandı 9,95 TL’den satılıyor! Beyaz eşya, İphone, tekstil...

SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 4.499 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999 TL
Beliva AF380 Midi Fırın 549 TL
Kiwi KHB 4440 El Blender Seti 269 TL
Kiwi KMX 3608 El Mikseri 139 TL
Aprilla AHS 2023 Saç Maşası 129 TL
Arzum AR3061 Çay Makinesi 399 TL

Hafta sonu çeyiz alışverişi başladı A101 aktüel kataloğu yayında! İndirimli ürünler açıklandı 9,95 TL’den satılıyor! Beyaz eşya, İphone, tekstil...

Rubenis Ayaklı Vantilatör 399 TL
Arzum AR4069 Practical Dik Süpürge 499 TL
Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 99,95 TL
Feliz FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 159 TL
Reeder P13 Blue Plus 2022 Cep Telefonu 1.899 TL
Piranha Kablolu Kulaklık 59,95 TL

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