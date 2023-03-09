Onaylanır onaylanmaz 3 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye dev promosyon KAMPANYASI! 9.200 TL almak için son günler! Ziraat, Halkbank, TEB...
Mart ayında bankalar promosyon yarışını hızlandırdı. Emekliye 7 bin TL'yi geçen promosyon ödemesi yapılacak. İş Bankası'nda son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olarak duyuruldu. Peki İş Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankaları ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları.
Emeklilere müjdeler peş peşe sıralandı! Promosyon tutarı 8 bin, toplam avantaj 9.200 liraya kadar yükseldi! SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı, EYT'li herkesi kapsıyor! Emekli maaşının yanında ek ödeme de almak isteyen vatandaşlar kamu ve özel bankalarına koşuyor. Mart ayında bankaların promosyon ödemeleri arşa çıktı. Güncel promosyon ödemelerinde limit 7 bini geçti. Promosyon ödemesiyle birlikte avantajlar da 9.200 TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi güncel emekli promosyon kampanyaları ve diğer detaylar...
2023 Mart ayı güncel banka promosyon miktarları açıklandı. Özellikle promosyon tutarı 8 bin, toplam avantaj 9.200 lira detayı dikkat çekti. İşte banka promosyonları...
AKBANK 3.500 liranın altına 4.200, aylığı 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira ödüyor.
Kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 1.000 lira harcama sözüne bin 500 lira chip-para veriyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı da var.
DENİZBANK: 1 otomatik ödeme talimatı veren EYT'lilerden aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor.
FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.
GARANTİ BBVA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira veriyor.
Ayrıca kredi kartı alıp toplam 500 lira harcama yapanlar, en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanıyor.
Ayrıca internet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.
HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.
ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10 bin lira ve üzeri olanlara 7.500 lira veriyor.
Ayrıca yeni kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlara 1.000 lira bonus hediye ediyor. Direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da var.